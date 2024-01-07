Kanada Başbakanı'nın uçağı arızalandı

Trudeau'nun Jamaika'ya yaptığı seyahatte kullandığı uçağın bozulmasının ardından Kanada Silahlı Kuvvetleri yeni bir uçağın gönderildiğini açıklandı.

Kanada Başbakanı'nın uçağındaki arızanın 2 Ocak’ta tespit edildiği belirtilirken, bir gün sonra ikinci bir uçağın arızalanan uçağı onarmak üzere bakım ekibi götürdüğü bildirildi.

Güvenlik sebebiyle askeri uçak ile seyahat etmesi gereken başbakan Trudeau’nun arızanın giderilmesi ile 4 Ocak’ta ülkesine döndüğü ifade edildi. Trudeau, 26 Aralık’ta Jamaika’ya gitmişti.

Benzer şekilde, Eylül ayında gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi’nden sonra ülkesine dönüş hazırlığında olan Kanada Başbakanı, yine uçağında yaşanan arıza sebebiyle Hindistan’dan 2 gün sonra ayrılmıştı.