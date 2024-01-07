Kanada Başbakanı'nın uçağı arızalandı

Kaynak: İHA
Kanada Başbakanı'nın uçağı arızalandı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun tatil için gittiği Jamaika’da uçağının arızalandığı ortaya çıktı.

Trudeau'nun Jamaika'ya yaptığı seyahatte kullandığı uçağın bozulmasının ardından Kanada Silahlı Kuvvetleri yeni bir uçağın gönderildiğini açıklandı.

Kanada Başbakanı'nın uçağındaki arızanın 2 Ocak’ta tespit edildiği belirtilirken, bir gün sonra ikinci bir uçağın arızalanan uçağı onarmak üzere bakım ekibi götürdüğü bildirildi.

Güvenlik sebebiyle askeri uçak ile seyahat etmesi gereken başbakan Trudeau’nun arızanın giderilmesi ile 4 Ocak’ta ülkesine döndüğü ifade edildi. Trudeau, 26 Aralık’ta Jamaika’ya gitmişti.

Benzer şekilde, Eylül ayında gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi’nden sonra ülkesine dönüş hazırlığında olan Kanada Başbakanı, yine uçağında yaşanan arıza sebebiyle Hindistan’dan 2 gün sonra ayrılmıştı.

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