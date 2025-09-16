Kanada Borsası'nda enflasyon baskısı

Kanada’nın gösterge endeksi S&P/TSX Composite, salı günü yüzde 0,2 düşerek 29 bin 400 puanın altına geriledi. Piyasalar, Bank of Canada’nın (BoC) çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına odaklanırken, açıklanan enflasyon verileri yatırımcıların temkinli kalmasına yol açtı.

Ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE), temmuz ayında yüzde 1,7 iken ağustosta yüzde 1,9’a yükseldi. Ancak bu oran, beklentilerin altında kalarak BoC’nin yüzde 2’lik hedefinin yine gerisinde kaldı. Böylece enflasyon, beşinci ay üst üste hedefin altında gerçekleşti.

Banka’nın özellikle yakından izlediği çekirdek enflasyonun göstergelerinden biri olan kırpılmış ortalama TÜFE ise temmuzdaki yüzde 3,1 seviyesinden ağustosta yüzde 3,0’a gerileyerek tahminlerle uyumlu seyretti. Bu tablo, Bank of Canada’nın faiz indirimlerine başlayabileceği beklentisini canlı tutsa da piyasalar, 2025’in geri kalanında indirimin kapsamı konusunda daha temkinli olmaya başladı.

Borsa cephesinde ise özellikle büyük madencilik şirketleri gerileme yaşadı. Wheaton Precious Metals hisseleri yüzde 1,2’nin üzerinde düşüş kaydetti. Faiz oranlarına duyarlı teknoloji ve finans hisseleri de baskı altında kalırken, art arda üçüncü işlem gününde yükselen petrol fiyatları enerji şirketlerine destek oldu.