Kanada Büyükelçiliği'ne yeni atama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kanada Büyükelçiliği'ne yeni atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yer alan yeni bir kararnameye göre, Can Dizdar Kanada Büyükelçisi olarak göreve getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla bazı üst düzey kamu yöneticilerinin görevlerine son verildi ve yerlerine yeni atamalar yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler ile Ticaret Bakanlıklarında üç yönetici görevden alınırken, Dışişleri, Kültür ve Turizm, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret ve Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarında toplam 25 yeni üst düzey kamu yöneticisi göreve başladı.

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Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki İş Müfettişliklerine Hüseyin Kasay ve Tuğba Yiğit getirilirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişliğine Sıdık Akkılıç, Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına ise Adil Yıldırım atandı. Kanada Büyükelçiliği görevine ise Can Dizdar'ın getirildiği belirtildi.

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