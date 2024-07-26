Kanada kadın futbol takımında skandal

Kaynak: Haber Merkezi
Kanada kadın futbol takımında skandal

Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak Kanada kadın futbol takımında yaşanan skandal ortaya çıktı.

Kanada'nın Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek olan kadın futbol takımının rakiplerinin antrenmanını insansız hava araçlarıyla izlediği ortaya çıktı.

Kanada Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Kanada Futbolu destek ekibinin akredite olmayan bir üyesi Saint-Etienne kentinde Fransız yetkililer tarafından uygunsuz drone kullanımı nedeniyle gözaltına alındı" denildi.

Gözaltına alınma nedeninin de Yeni Zelanda'nın antrenmanlarını kaydetmek için bir drone kullanılmasının ardından gerçekleştiği belirtildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Kanada'nın teknik direktörü Bev Priestman, "Ayrıntılar ne olursa olsun bu takımdan ben sorumluyum. Hiçbir şekilde bireyleri ben yönlendirmedim. Ayrıntıları öğreniyorum ve açıkçası her şey ortaya çıkıyor. Ama yine de şu anda önemli olanın ileriye bakmak, gerekli adımları atmak ve yaptırımları uygulamak olduğunu düşünüyorum" dedi. Priestman, bu nedenle ilk maça çıkmayacağını, yardımcısının takımı yöneteceğini söyledi.

FIFA'nın disiplin komitesi de iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Kanada Olimpiyat Komitesi de yardımcı antrenör Jasmine Mander ve Kanada futbol analisti Joseph Lombardi'nin görevlerine son verdi.

Lombardi, Yeni Zelandalı oyuncuları antrenörlerinin verdiği talimatları yerine getirirken görüntülemek için drone kullandığını itiraf etti.

Kanada Spor ve Fiziksel Aktivite Bakanı Carla Qualtrough da olay üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Fair play sporun en yüksek ilkesidir. Olaya karışanların eylemleri Kanada'nın değerlerini ya da sporun değerlerini yansıtmamaktadır. Kanada Olimpiyat Komitesi tarafından uygulanan yaptırımları, Yeni Zelanda'dan özür dilenmesini ve teknik direktör Bev Priestman'ın kararını destekliyorum... Bu kararlı eylemler, bireylerin sorumlu tutulmasını sağlamaya ve oyunun bütünlüğünü ve tüm sporcular için adil oyunu korumaya yardımcı olacaktır."

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