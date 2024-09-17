Kanada Merkez Bankası enflasyon tahminini tutturdu

Kanada’da yıllık enflasyon oranı, Ağustos 2024 itibarıyla üçüncü kez üst üste düşerek %2’ye ulaştı. Bu seviye, Şubat 2021’den bu yana görülen en düşük enflasyon oranı olup, merkez bankasının uzun vadeli %2 hedefiyle de uyumlu hale geldi. Uzmanların %2,1'lik tahminlerinin de altında kalan bu oran, Kanada ekonomisi için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Enflasyondaki bu yavaşlama, son üç yıldan fazla bir sürenin ardından merkez bankasının hedefini tutturduğu ilk dönem oldu.

Ağustos ayındaki genel enflasyon düşüşünün önemli bir kısmı, hem mevcut fiyatlardaki gerileme hem de baz etkisi ile bağlantılı olarak benzin fiyatlarındaki %5,1 oranındaki düşüşten kaynaklandı. Geçmiş yıllardaki yüksek benzin fiyatları, baz etkisiyle Ağustos ayında enflasyon oranının düşmesinde önemli rol oynadı. Bunun yanında, giyim ve ayakkabı fiyatlarında da ciddi bir düşüş yaşandı. Temmuz ayında %2,7 azalan giyim ve ayakkabı fiyatları, Ağustos ayında %4,4'lük bir düşüş daha göstererek, üst üste sekiz aydır düşüş trendini sürdürdü.

Barınma maliyetleri ise, TÜFE sepetinin yaklaşık %30’unu oluşturduğu için enflasyon üzerindeki etkisi büyük olmaya devam etti. Temmuz ayında %5,7 oranında artış gösteren barınma maliyetleri, Ağustos ayında bu artış hızını biraz yavaşlatarak %5,3 seviyesine geriledi. Bu oran yüksek kalmaya devam etse de, genel enflasyon oranındaki düşüşle uyumlu bir yavaşlama gösterdi.

Benzin fiyatları hariç tutulduğunda, Temmuz ayında %2,5 artan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ağustos ayında %2,2 seviyesinde arttı. Bu da genel enflasyondaki düşüş eğiliminin geniş tabanlı olduğunu gösteriyor. Özellikle merkez bankası tarafından yakından takip edilen temel fiyat göstergeleri de son 40 ayın en düşük seviyesine geriledi. Temel fiyatlardaki bu düşüş, enflasyonun daha sürdürülebilir bir seviyede kalabileceği sinyalini veriyor.

Aylık bazda değerlendirildiğinde, Kanada TÜFE’si Temmuz ayında %0,4 artış gösterdikten sonra, Ağustos ayında %0,2 oranında bir düşüş kaydetti. Bu düşüş, piyasalarda sabit bir seyir beklendiği için biraz sürpriz oldu. Ancak, genel olarak değerlendirildiğinde Kanada enflasyonundaki bu düşüş, ekonominin ısınmasının yavaşladığını ve fiyat baskılarının azaldığını ortaya koyuyor.