Kanada Merkez Bankası Eski Başkanı, Liberal Parti'ye danışman oluyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kanada Merkez Bankası Eski Başkanı, Liberal Parti'ye danışman oluyor

CTV News'e konuşan kaynaklar, Kanada Merkez Bankası eski Başkanı Mark Carney'nin Liberal Parti'ye özel danışman olarak katılacağını söyledi.

Carney'nin yeni rolüyle ilgili resmi duyurunun pazartesi günü yapılması bekleniyor. Kanada Merkez Bankası eski Başkanı'nın açıklamadan sonra Liberal Parti'nin toplantısına katılması planlanıyor.

Önümüzdeki birkaç gün içinde ekonomi hakkında milletvekilleriyle görüşmek üzere Britanya Kolombiyası'nın Nanaimo kentinde olacağız.

Şu anda Brookfield Asset Management'ta geçiş yatırımları başkanı ve Birleşmiş Milletler'in iklim eylemi ve finansı özel temsilcisi olarak çalışan Carney, yıllardır Kanada Başbakanı ve Liberal Parti Lideri Trudeau'nun işini elinden almak istediği yönündeki söylentilere maruz kalıyordu.

Carney, Harvard Üniversitesi'nden ekonomi alanında lisans derecesi aldıktan sonra, Oxford Üniversitesi'nde yine ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

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