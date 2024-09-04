Kanada Merkez Bankası faiz oranlarını bugün açıklayacak

Bu hafta çeyrek puanlık bir indirim üst üste üçüncü olacak ve gecelik faiz oranını yüzde 4,25'e düşürecek. Çarşamba günkü karar, merkez bankasının son aylarda daha ılımlı bir ton sinyali vermesinin ardından geldi; ekonomistler yılın geri kalanında ve 2025'te her toplantıda indirimler öngörüyor.

Toronto-Dominion Bank'ın baş ekonomisti Beata Caranci konu hakkında "Bunun yolun sonu olduğunu işaret edeceklerini sanmıyorum; daha fazlasını yapmaya devam etmek için açık olmayı sürdüreceklerini düşünüyorum. Ancak bankacılık geleneklerinde veriye bağımlı olduklarını ve verilerin nasıl evrildiğini izlemeye devam edeceklerini bekliyorum" diye konuştu.

Tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında yaklaşık üç yılın en yavaş temposu olan %2,5'e ulaştı. Kanada Merkez Bankası, enflasyonun gelecek yılın sonuna kadar %2 hedefine döneceğini tahmin ediyor.

Kanada Merkez Bankası Guvernörü Tiff Macklem, Temmuz ayında merkez bankasının politika faizi duyurusunun ardından merkez bankasının "risk dengesinin değiştiğini" söyledi; bu, enflasyonun hedefe dönmesiyle birlikte bankanın enflasyon ve ekonomideki aşağı yönlü risklere daha fazla dikkat ettiği anlamına geliyor.