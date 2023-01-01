Tesla'ların kapı kolları dondu. Uzaya gitti ama buna çözüm bulamadı

Kanada ve ABD'de etkili olan dondurucu soğuklar, bazı Tesla sahiplerini arabalarını kullanamaz hale getirdi. Mekanik bir durumdan kaynaklanmayan bu durum Ontario merkezli meteorolog Rachel Modestino tarafından yorumlandı. Sıcaklık -15 dereceye düştüğünde, Tesla'sının kapısını donmuş halde bulduğunu sosyal medyadan paylaşıldı.

23 Aralık’ta yayınlanan ve milyonlarca kez izlenen bir Twitter videosunda Modestino, kapı kollarının nasıl yoğun buzla kaplandığını gösterdi. Tesla kapı kolları arabanın gövdesiyle aynı hizada oturuyor ve kullanmak için kapıdan dışarıya doğru açıldı. Bu da araca girmek için kolu öylece tutup açamayacağınız anlamına geliyor.

Elon Musk’a seslenen Modestino, tweet’inde "@elonmusk Tesla tasarımında buzu düşünmediğinize bahse girebilirim" yazdı. Aracı açmaya çalışmadan önce ön ısıtma yaptığını ve aracın buz çözme özelliğini kullandığını da ekledi.

Twitter kullanıcıları ise, Modestino'nun Tesla'sını açma mücadelesi hakkında adeta iki kutba ayrıldı. Biri, "Bir Tesla'nız varsa, onu bir garajda tutacak kadar paranız da olmalı" yazdı. Modestino ise olmadığını söyleyerek yanıt verdi.

Diğer bir kullanıcı, "Pahalı arabanızı nasıl kullanacağınızı öğrenmek için Twitter'ı kullanmanıza gerek yok" dedi.

Modestino daha sonra Tesla akıllı telefon uygulamasını güncelleyerek mandalı manuel olarak açabildiğini açıkladı.

Tesla sahibi diğer birkaç Twitter kullanıcısı da aynı sorunla mücadele ettiklerini söylüyor. Bir Tesla sahibi, şöyle dedi:

"Bu sıcaklıklarda Model Y’ye giremiyorum bile. Donmuş durumda. Ne yapmam gerekiyor?”