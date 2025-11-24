Kanada ve Hindistan ticaret görüşmelerini yeniden başlatma kararı aldı. Kanada Başbakanı Mark Carney, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde G20 Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Hindistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Modi ve Carney, "yüksek hedefli" Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) görüşmelerine yeniden başlanması konusunda anlaştı.

Bu kapsamda iki ülke, 2030'a kadar ikili ticaret hacmini 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Taraflar ayrıca sivil nükleer işbirliğini de sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Modi, Başbakan Carney'i Hindistan'a davet etti.

Carney, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, Hindistan'ın dünyanın beşinci büyük ekonomisi olduğunu ve bunun, Kanadalı işçiler ile işletmeler için büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.

Modi de X'ten yaptığı paylaşımda, Carney ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktararak ikili ilişkilerde kaydedilen önemli ivmeden memnun olduğunu ifade etti.

Kanada, ABD dışındaki ihracatını gelecek 10 yılda iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Ottawa hükümeti, ayrılıkçı Sih örgütü yöneticisi Nijjar'ın öldürülmesinin ardından 2023'te Hindistan ile kapsamlı ticaret anlaşması görüşmelerini askıya almıştı.

KLF YÖNETİCİSİ NİJJAR'IN KANADA'DA ÖLDÜRÜLMESİ

"Sih ülkesi" anlamına gelen "Halistan" fikrini benimseyen KLF, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

Hindistan'ın yayımladığı 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Halistan Kurtuluş Gücü (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran 2023'te Kanada'da öldürülmüştü.

Dönemin Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, "Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu" iddia etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Kanada hükümeti, 14 Ekim 2024'te aralarında Hindistan'ın Ottawa Büyükelçisinin de bulunduğu 6 Hint diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Buna karşılık Hindistan Dışişleri Bakanlığı da aynı gün, Kanada'nın Hindistan Büyükelçisi dahil Yeni Delhi'deki 6 Kanadalı diplomatı, sınır dışı etme kararı aldığını duyurmuştu.

Kanada Başbakanı Mark Carney, 18 Haziran'da, G7 Dönem Başkanı sıfatıyla zirveye katılan Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi resmi törenle karşılamış, iki ülke de üst düzey diplomatlarının göreve dönmesi konusunda mutabakata varmıştı.