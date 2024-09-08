Kanada zoru başardı. 67 yıl sonra gelen zafer

Kanadalı topçular, ABD'ye karşı 67 yıllık başarısızlığa, ABD topraklarında oynanan hazırlık maçında etkileyici bir galibiyetle son verdi.

Keylor Herrera Villalobos'un yönettiği maçta Kanada, maçın ilk 45 dakikasında ABD'ye karşı 11-1 şut üstünlüğü sağlarken isabetli şut oranında ise 5-0'lık bir baskınlık kurdu. İsviçre'nin Grasshoppers takımında oynayan Mathieu Choiniere ile Vancouver Whitecaps kanat oyuncusu Ali Ahmed maç boyu gösterdiği harika performanslarla takdir topladılar.

Children's Mercy Park'ta 10.523 kişinin karşısında oynanan maçın ilk yarısını baştan sonra üstün oynayan Kanada, 17. dakikada Jacob Shaffelburg'un attığı golle öne geçti. 58. Dakikada ise bu sefer Fransa temsilcisi Lille'de forma giyen Jonathan David sahneye çıkarak farkı ikiye çıkarttı. Maça sonradan dahil olan Luca de la Torre, 66. dakikada Aidan Morris'in asistini gole çevirerek ilk milli golünü atarak farkı bire indirdi. ABD maçın ikinci yarısında ataklarını yoğunlaştırsa da müsabakadan 1-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Kanada'nın ABD topraklarında Amerikalılara karşı son zaferi, Temmuz 1957'de St. Louis'de 3-2'lik Dünya Kupası eleme zaferiydi. Kanadalı erkekler o zamandan beri Amerika'da ABD'ye karşı üst üste 23 maçta galibiyet alamadılar.

Kanada Milli Takımı teknik direktörü Jesse Marsch, maç sonunda verdiği demeçte "Maç boyunca üstün olan taraf bizdik. Hem mental hem de fizik açısından güçlüydük, kararlıydık ve oyuncularım oynadığı futbolla beni gururlandırdı. Onların koçu olmaktan gurur duymamı sağladılar. Hepsine teker teker teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Copa America'da Panama ve Uruguay'a yenilen Amerikalılar, 2015'teki Brezilya, Meksika ve Kosta Rika yenilgilerinden bu yana ilk kez üst üste üçüncü yenilgisini aldı.