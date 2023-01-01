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Dört cinsiyetli serçe keşfedildi

Kanada'daki bilim insanları dört cinsiyetli kuş türü keşfettiklerini açıkladı.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 10:18
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Kanada'da dört cinsiyetli serçe keşfedildi

Dört cinsiyetli serçe keşfedildi
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Kanada'daki biyologlar Elaina Tuttle ve Rusty Gonser tarafından keşfedilen dört cinsiyetli kuş türü dünyada dikkatleri üzerine çekti.

Nature, Kuzey Karolina, Greenville'deki East Carolina Üniversitesi evrimsel biyoloğu Christopher Balakrishnan “Bu kuş dört cinsiyeti varmış gibi davranıyor. Bir birey, popülasyonun ancak dörtte biri ile çiftleşebilir. İkiden fazla cinsiyeti olan çok az cinsel sistem biliyoruz.” dedi.

Çok geniş anlamda hayvanlar, canlı yavrular üretmek için başarılı bir şekilde üreyebilen, bebekleri büyüyerek bebek sahibi olabilen türler olarak tanımlanır. Beyaz gerdanlı serçe ise iki kromozomun, hangi kuşların kiminle başarılı bir şekilde çiftleşebileceğini belirleyen farklı alt tiplere dönüştüğü için bu üreme sürecini kendisi için biraz daha zorlaştıracak şekilde geliştiği ortaya çıktı.

Beyaz gerdanlı serçe, Kuzey Amerika'da oldukça yaygındır, ancak iki biçime sahiptir: Başlarında beyaz çizgili kuşlar ve ten rengi çizgili olanlar. 

Beyaz şeritli olanlar iyi bir "şarkı söyleme" yeteneğine sahiptir, ancak agresiftirler ve çok fazla ebeveynlik davranışı sergilemezler. Ten rengi şeritli olanlar ise tek eşli ve iyi ebeveynlerdir. Ancak şarkıcı değillerdir.

Farklılıklarına rağmen, beyaz şeritliler yalnızca ten rengi şeritlerle (ve ten rengi olanlar beyaz şeritlilerle) çiftleşir.

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