Kanada'da Gazze'ye destek protestosu

Kaynak: AA
Kanada'da Gazze'ye destek protestosu
Kanada’nın en büyük kentlerinden olan Toronto’da İsrail’in Filistin’e yönelik devam eden katliamları protesto etti. Protestocular Gazze’de acil bir ateşkes çağrısında bulundu.

7 Ekim tarihinde Hamas’ın başlattığı Aksa Tufanı harekatının ardından İsrail ve Hamas arasında devam eden savaşta hayatını kaybeden Gazzeli sivillerin sayısı 35 bin’e dayandı. Savaş suçu ve insanlık suçu işlediğine dair dünyanın birçok yerinden sesler yükselse de İsrail bu konuda geri adım atmayarak, Filistin topraklarında katliamlarına halen devam ediyor

Gazze’de devam eden insani dramın son bulması ve sivillerin bu savaştan dolayı hayatını artık kaybetmemesi için Dünyanın birçok yerinden farklı inançtaki topluluklardan protesto gösterileri devam ediyor. Son olarak Kanada’nın en büyük kentlerinden birisi olan Toronto’da protestocular İsrail’in katliamlarını durdurmak ve Gazze’de acil bir ateşkes olması için gösteri düzenledi.

Polislerin güvenlik önlemleri aldığı gösterilerde bazı protestocuların namaz kıldıkları görüntülere yansıdı.

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