Kanada'da kilise okulunun yakınında toplu çocuk mezarı

Kanada’nın British Columbia eyaletindeki eski St. Augustine's Yatılı Kilise Okulu'nun yakınında 40 işaretsiz ve kayıtsız çocuk mezarı tespit edildi.

Kanada'da kilise okulunun yakınında toplu çocuk mezarı

Kanada'da Sunshine Coast Shishalh First Nation Topluluğu Şefi Lenora Joe, British Columbia eyaletine bağlı Sunshine Coast bölgesindeki eski St. Augustine's Yatılı Kilise Okulu'nun yakınlarında 40 işaretsiz ve kayıtsız çocuk mezarının tespit edildiğini açıkladı.

Joe, bulunan mezarların, ailelerinden zorla alınarak götürüldükleri yatılı kilise okullarında kaybolan yerli çocuklarla ilgili araştırmaların sonucu olduğunu bildirdi.

“BÖLGEDE BİRÇOK İŞARETSİZ MEZAR DAHA OLDUĞUNA İNANIYORUZ”

AA'nın aktardığına göre, kayıp yerli çocukların mezarlarının bulunmasında yerli topluluğunun çalışmalarına Saskatchewan Üniversitesi de destek veriyor. Saskatchewan Üniversitesinden Terry Clark, konuya ilişkin açıklamasında, bölgede daha birçok işaretsiz mezar olduğuna güçlü bir şekilde inandıklarını söyledi.

St. Augustine's Yatılı Kilise Okulu'nun 1904-1975 yıllarında faaliyet gösterdiğini belirten Şef Lenora Joe, resmi kayıtlara göre okula 51 çocuğun devam ettiğini oysa rakamın daha fazla olduğunu belirterek, "Bu çocuklar bizim teyzelerimizdi, amcalarımızdı, hiç tanımadığımız liderlerimizdi ancak hiç büyümediler ve onlarca yıl sonra hala kayıplar" dedi.

KANADA'DA BU İLK DEĞİL

Kanada'da eski yatılı kilise okulunun bahçesindeki kayıt dışı çocuk mezarları, ilk defa 29 Mayıs 2021'de British Columbia'nın Kamloops kentindeki okulun bahçesinde bulunan 215 çocuğa ait ceset kalıntılarıyla gündeme gelmişti.

Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulu'nun bahçesinde 24 Haziran 2021'de resmi kayıtlarda bulunmayan 751 çocuk cesedi kalıntısının olduğu mezarlar ortaya çıkarılmıştı. British Columbia'daki eski St. Eugene Misyon Okulu'nun yakınında ise 30 Haziran 2021'de 182 çocuğa ait ceset kalıntılarının olduğu kayıt dışı mezarlar saptanmıştı.

Aynı eyaletin Güney Körfez Adaları'ndan Penelakut'taki yerli kabile de 12 Temmuz 2021'de yaptıkları duyuruda, Kuper Yatılı Kilise Okuluna ait bölgede 160'tan fazla 'belgesiz ve işaretsiz' mezar bulunduğunu açıklamıştı. British Columbia eyaletinin Williams Lake First Nation bölgesindeki St. Joseph's Mission Yatılı Kilise Okuluna ait 470 hektarlık alanın 14 hektarını yüzey radarıyla tarayan ekipler, 93 yeni mezar keşfedildiğini duyurmuştu.

Saskatchewan'a bağlı Keeseekose First Nation bölgesinde yürütülen çalışmalarda da Fort Pelly Yatılı Kilise Okulu bölgesinde 42, St. Philip’s Yatılı Kilise Okulu bölgesinde ise 12 isimsiz mezar bulunmuştu. Kanada’da en son Saskatchewan'da Gordon’s Yatılı Kilise Okulu'na ait 4 farklı bölgede resmi kayıtlarda olmayan 14 mezar yeri saptanmıştı.

YERLİ ÇOCUKLAR AİLELERİNDEN ZORLA KOPARILARAK ALKONULMUŞ

İlki 1840'ta Katolik Kilisesi tarafından Kanada hükümeti adına açılan ve sonuncusu 1997'de kapatılan yatılı kilise okulları, 150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla koparılarak alıkonulduğu yerler olarak tarihe geçti.

Beyaz çoğunluğun hakim olduğu topluluklara "entegre edilmek için" zorla ailelerinden ve kültürlerinden uzaklaştırılan yerli çocukların büyük kısmının kötü muameleye maruz kaldığı, açlık ve soğuğun yanı sıra cinsel ve fiziksel tacize uğradığı hatta bazı çocukların üzerinde tıbbi deneyler yapıldığının belirlendiği öne sürüldü.

Yatılı kilise okullarında yaşananların tüm boyutları ile ortaya çıkarılması için 2008'de Kanada'da Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu kuruldu. Hayatta olan mağdurların 6 bininden fazlasını dinleyen Komisyon, çalışmalarını 2015'te tamamladı ve yaşananları "kültürel soykırım" olarak tanımlayarak 4 bin sayfalık rapor yayımladı.

Bazı kaynaklarda kilise okullarında kalırken ölen çocukların sayısı 4 bin 200 olarak verilirken Komisyon'un raporunda, ölümlerin kilise yönetimlerince belgelenmemesi nedeniyle bu sayının 5 bin 995 olduğu kaydedildi.

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