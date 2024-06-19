Kanada’dan flaş karar. Devrim Muhafızları’nı terör örgütü ilan etti

Kaynak: İHA
Kanada’dan flaş karar. Devrim Muhafızları’nı terör örgütü ilan etti

Kanada, Kanada’nın İran Devrim Muhafızları terör örgütü olarak ilan ettiğini bildirdi.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kanada hükümetinin İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu (IRGC) bugünden itibaren Ceza Kanunu kapsamında terör örgütleri listesine aldığını duyurdu.

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LeBlanc, IRGC’nin bilerek bir terör faaliyeti gerçekleştirdiğine ya da bilerek terör faaliyeti gerçekleştiren bir kuruluş adına, onun talimatıyla veya onunla birlikte hareket ettiğine inanmak için makul gerekçeler bulunduğuna dikkat çekti.

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Söz konusu kararla IRGC’ye yürüttüğü terörist faaliyetlerle mücadele etmek için tüm araçların kullanılacağına dair güçlü bir mesaj gönderildiğini belirten LeBlanc, karardan sonra Kanadalı finans kuruluşlarının IRGC’ye ait ve bağlantılı kişi ve kuruluşların mal varlıklarını donduracağını açıkladı.

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