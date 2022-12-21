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Kanada'dan iki eski Haitili bakana kara para aklama ve yolsuzluk yaptırımı

Kanada, eski Haiti Adalet Bakanı Berto Dorce ve İçişleri Bakanı Liszt Quitel'e kara para aklama dahil yolsuzluk gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı aldı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 11:41
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Kanada'dan iki eski Haitili bakana kara para aklama ve yolsuzluk yaptırımı

Kanada'dan iki eski Haitili bakana kara para aklama ve yolsuzluk yaptırımı
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AA'da yer alan habere göre, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, yaptığı açıklamada, "Kanada'nın, bu kişilerin Haiti'de güçlerini kullanarak, kara para aklama dahil, çeşitli yolsuzluklar yaparak silahlı çetelerini koruma ve yasa dışı iş yapmalarına olanak sağladıklarına dair geçerli sebepleri var." ifadesini kullandı.

Dorce ve Quitel'in Kanada'ya girmesi ile ülkedeki kişi ve kurumlarla iş yapmalarının yasaklandığını belirten Joly, eski bakanları silahlı çetelere yardım ve yataklık yapmakla suçladı.

Joly, ikilinin Kanada'daki tüm varlıklarının dondurulduğu bilgisini paylaştı.

Kanada Dışişleri Bakanı Joly, Haiti'deki çeteler ve destekçilerinin, halkı korkutmaya devam ettiğini kaydetti.

Haiti'de iki eski bakan ve üst düzey hükümet yetkilisi Jacques Lafontant, Başbakan Ariel Henry'nin talimatıyla görevlerinden azledilmişti.

- Haiti'de şiddet ve kriz

Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişe yönelik protestolar, hükümetin 11 Eylül'de akaryakıt yardımlarını kestiğini duyurmasının ardından ülke geneline yayılmıştı.

Gösteriler, 14 Eylül'de başkent Port-au-Prince dışında ülkenin diğer büyük kentlerine yayılmış, göstericiler, Başbakan Henry'yi istifaya çağırmıştı.

Protestocuları destekleyenler ile hükümet yanlısı çeteler arası mücadelenin de mevcut gidişat üzerinde etkisinin olduğu biliniyor.

Çete elebaşlarından Jimmy Cherizier, "Gerçek çeteler ve haydutlar takım elbise giyenlerdir." diyerek, "sistemi devirme" çağrısı yapmıştı.

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, Ağustos 2021'de meydana gelen ve 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne, on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, adam kaçırma ve şiddetin artmasıyla son bir yılda önemli ölçüde derinleşti.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken, kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açmıştı.

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