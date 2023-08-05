Kanadalı dev şirket Şırnak'ta petrol arayacak. Yerlilik ve millilikte bugün

Kanadalı enerji devi Şırnak’ta petrol arayacak. Kanada merkezli enerji devi Trillion Energy petrol çıkarmak ve petrol alanlarını geliştirmek için Türkiye'ye geliyor. Şırnak, Türkiye'nin en önemli petrol yataklarının üssü olmaya emin adımlarla ilerliyor. Kısa süre önce Gabar'da ardından Cudi Dağı'nda keşfedilen milyar dolar değerindeki petrol rezervlerinin ardından dikkatler Bestler Dereler, Feraşin, Kato ve bölgede başka noktalara çevrildi

Kanada merkezli enerji devi Trillion Energy petrol çıkarmak ve petrol alanlarını geliştirmek için Türkiye'ye geliyor. Şırnak, Türkiye'nin en önemli petrol yataklarının üssü olmaya emin adımlarla ilerliyor. Kısa süre önce Gabar'da ardından Cudi Dağı'nda keşfedilen milyar dolar değerindeki petrol rezervlerinin ardından dikkatler Bestler Dereler, Feraşin, Kato ve bölgede başka noktalara çevrildi. Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda ve Feraşin bölgesinde aramalar devam ederken, Bestler Dereler bölgesinde de sismik çalışmalar yapıldığı belirtiliyor. Kanada merkezli Trillion Energy firmasının Türkiye adımı gözlerin bir kez daha bu bölgeye çevrilmesine neden oldu.

Şirketten yapılan resmi duyuruya göre, Cudi Gabar bölgesinde yer alan üç petrol arama bloğunda %50 çalışma ve gelir payı için anlaşmaya varıldı. Kanadalı şirket bölgenin Irak ve Suriye'den uzanan aktif bir petrol sisteminin merkezi olduğunun altını çizdi.

Aynı açıklamada anlaşmanın 2022'de keşfedilen Şehit Esma Çevik ve 2023'te keşfedilen Şehit Aybüke Yalçın da dahil olmak üzere birçok büyük petrol sahasını içerdiği bilgisi yer aldı.

GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ 100 BİN VARİL OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Mayıs’ta Konya mitinginde yaptığı açıklamada Şırnak’ta bulunan Gabar Dağı bölgesinde, günlük 100 bin varillik üretim kapasitesine sahip yeni bir petrol rezervi keşfedildiğini duyurmuştu. Erdoğan, 5 Mayıs'ta da Van mitinginde, 'Bundan sonra Gabar terörle anılmayacak, bundan sonra Gabar, o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak' demişti.

Şehit Aybüke Yalçın sahası, Şırnak iline bağlı Gabar Dağı’nda yer alıyor. 100 kuyudan günlük 100 bin varillik üretimin hedeflendiği sahadaki çalışmalar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülüyor. Bölgeden resmi rakamlara göre şu anda 16 bin varil petrol üretiliyor.

TPAO TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK PETROL ÜRETİM MİKTARINI AÇIKLADI

TPAO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan yeni kuyularla birlikte Şırnak Gabar Bölgesi'nde günlük 16 bin 188 varil petrol üretimine ulaşıldığı belirtilerek, "Bu sayede 75 bin 52 varil petrol eşdeğeri ile Türkiye tarihinin en yüksek yurt içi günlük üretim rekorunu kırdık. EnerjideBağımsızTürkiye hedefimize doğru adım adım gururla ilerliyoruz." ifadesi kullanıldı. Türkiye'nin günlük petrol ihtiyacı ise 800 Bin varil ile 1 milyon varil arasında.