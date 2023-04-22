Kanadalı erkek milletvekilleri parlamentoya pembe topuklu ayakkabılarla geldi

Kanada'da erkek milletvekilleri, kadına yönelik artan şiddete dikkat çekmek için mecliste pembe topuklu ayakkabı giyerek yürüdü.

Kanadalı erkek milletvekilleri parlamentoya pembe topuklu ayakkabılarla geldi

Kanada Parlamentosu'nda kadına yönelik şiddetin artışına dikkat çekmek için ilginç bir kampanya devreye sokuldu. Erkek milletvekilleri yapılan kampanyada mesajlarını iletebilmek için pembe renkli topuklu ayakkabı giyildi. "Kadına şiddete hayır" diyen vekiller daha sonra hep birlikte yürüdü.

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“YÜKSEK TOPUKLU UMUT”

Öte yandan Kanada Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra, kadına şiddeti önlemek için başlatılan ‘Yüksek Topuklu Umut’ kampanyası kapsamında bazı erkek Kanadalı milletvekillerinin pembe topuklu ayakkabı giydiği görüntüleri 20 Nisan Perşembe günü paylaştı.

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"FARKINDALIĞI YAYGINLAŞTIRAN, ERKEKLERİ VE ERKEK ÇOCUKLARINI ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI OLMAYA TEŞVİK EDEN BİR ETKİNLİK"

Bakan Alghabra, görüntülerle birlikte şu ifadeleri kullandı:

“Kadına yönelik şiddet toplumumuzda hala yaygın. Yüksek Topuklu Umut, kadına yönelik şiddetle ilgili farkındalığı yaygınlaştıran, erkekleri ve erkek çocuklarını çözümün bir parçası olmaya teşvik eden bir etkinlik. Bu önemli amaca destek olmak için imza pembe topuklu ayakkabılarını giydik. Artık dikkatinizi çektiğime göre, kadına yönelik şiddet sadece fiziksel değil, her biçimiyle karşımıza çıkıyor. Benden başlayarak erkeklerin, eylemlerimizin ve sözlerimizin sonuçlarının farkında olması ve etrafımızda kadınlara alan yaratmak için daha iyisini yapması gerekiyor.”

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