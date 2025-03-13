Kanada’nın en büyük müzik mağazası kepenk kapatıyor

1966 yılında Tom Hebert tarafından ithalat şirketi olarak kurulan Cosmo Guitars, 1968'de perakende mağazaya dönüştü. Downsview’daki ilk mağazada gitar ve aksesuarlar satılırken, 1971’de Richmond Hill’e taşınarak enstrüman dersleri ve geniş ürün yelpazesi sunmaya başladı.

1975’te bakır ve nefesli çalgılar da koleksiyona eklendi. 1985’te Yonge Street üzerindeki daha büyük bir mağazaya taşınan şirket, 1990’da Brass and Woodwind Centre’ı açarak sektörde önemli bir konuma ulaştı.

2008 yılında ise tüm şubelerini tek bir çatı altında birleştirerek Kuzey Amerika’nın en büyük müzik enstrümanı mağazalarından biri haline geldi. Hebert ailesinin dünya standartlarında bir müzik merkezi yaratma hayali böylece gerçeğe dönüştü.

VEDA MESAJI VE KAPANIŞ SÜRECİ

Cosmo Music’in sahipleri yaptıkları açıklamada, sadık müşterilerine, çalışanlarına ve iş ortaklarına teşekkür etti. "Müzikseverler için bir merkez olmaktan büyük onur duyduk. Yıllar içinde oluşturduğumuz bu topluluk her zaman bizim için özel olacak" ifadelerine yer verdiler.

Richmond Hill’deki 10 Via Renzo Drive adresinde yer alan mağaza, envanterin durumuna göre belirlenecek bir tarihe kadar açık kalmaya devam edecek. Şirket, kapanış öncesinde büyük bir indirim kampanyası düzenleyerek müşterilerine son fırsatlar sunacak.

Ayrıca, siparişi devam eden müşterilere geri ödeme yapılacak ve müşteri hizmetleri sürecin sorunsuz ilerlemesi için destek vermeye devam edecek.

GELECEKTEKİ PLANLAR

Kanada’nın önde gelen müzik perakende zincirlerinden Long & McQuade, mağazanın fiziksel alanının geleceğini devralacak. Geçiş süreci ve detaylar önümüzdeki dönemde açıklanacak.

Hebert ailesi, Cosmo Music’in bir mağazadan daha fazlası olduğunu vurgulayarak, "Burası müzisyenlerin ilham bulduğu, bağlantılar kurduğu ve tutkularını paylaştığı bir yerdi. On yıllar boyunca inşa ettiğimiz bu yapıyla gurur duyuyoruz" dedi.