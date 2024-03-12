Kanal İstanbul güzergahındaki arsalar satışa çıkarıldı

Kaynak: Cumhuriyet
Kanal İstanbul güzergahındaki arsalar satışa çıkarıldı
Sultangazi Belediyesi, Kanal İstanbul projesinin güzergahına yakın 5 taşınmazın satışı için ilan yayımladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “hayalim” diye bahsettiği Kanal İstanbul projesinin adı, uzmanların uyarıları ve vatandaşlardan gelen tepkiler sebebiyle seçim döneminde anılmıyor.

Geçtiğimiz ay İBB’nin açtığı davayla birlikte imar planlarının iptal edilmesine karşın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2024-2028 Stratejik Planı’nda Kanal İstanbul hakkındaki bilgilerin bulunması gündeme geldi. İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin “Bunlar gizli gizli ihale yapıp, bir yandan Kanal İstanbul’da yol yürümeye çalışıyorlar” açıklamasını yaptı.

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Kanal İstanbul tartışmaları devam ederken, AKP’li Sultangazi Belediyesi’nin Kanal İstanbul güzergahına yakın olan bazı taşınmazları satışa çıkarması dikkat çekti. Söz konusu belediye, biri Sultangazi Cebeci’de dördü de Arnavutköy’de olmak üzere 5 taşınmazın satışı için ilan yayımladı.

Arsaların yaklaşık bedeli 175 milyon TL olduğu belirtilirken, belediyenin Arnavutköy Haraççı, Taşoluk, Çilingir mahallerinde bulunan taşınmazlarının da satış listesinde olduğu öğrenildi.

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