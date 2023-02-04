Kanal İstanbul manzaralı 100’den fazla hissedarı olan tarlada kaçak inşaat. AKP’li belediye bu yapıyı neden yıkmıyor

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Kanal İstanbul manzaralı Dursunköy Mahallesi Salman Sokak’ta imarsız tarla vasfındaki hisseli arazide kaçak inşaat yapıldığı öne sürüldü.

İddialara göre, imar olmadığı için bırakın ruhsat almayı tek bir çivi bile çakılamayacak 78 dönümlük hisseli tarlayı köylülerin şikayeti sonrası Arnavutköy Belediyesi mühürledi. Ancak yıkım gerçekleştirilmemesi karşısında köylüleri “torpille inşaat kaldığı yerden devam eder mi?” endişesi sardı.

İnşaatın yapıldığı tarlada payı olduğunu belirten vatandaş, “Tarlada 100’den fazla hissedar var. Bizim orada 2 bin metrekare yerimiz var. İnşaatı yapan kişinin ise 600 metrekare falan olabilir. Kim olduğunu soruşturduk. Ancak inşaatı yapanlar kimin olduğu hakkında bilgi vermedi. Sadece inşaatın eğlence mekanı yapımı için gerçekleştirildiğini öğrenebildik. İnşaatın mühürlenmesi ancak yıkılmaması ise acaba torpille kaldıkları yerden devam mı edecekler diye düşünmemize neden oluyor. Adaletin sağlanması para ile rüşvet ile işlerini çözemesinler isteriz” dedi.