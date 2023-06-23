Kanal İstanbul'da iptal kararı

Arnavutköy Baklalı'da 5 etap halinde inşa edilmesi öngörülen konutların 621 adetlik 3. etabı için 4 kez ihale açıldı ancak teklif veren olmadı. Diğer etaplar için ise iki şirket arasında 4 milyar liralık sözleşme imzalandı.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre, TOKİ'nin Kanal İstanbul güzergahında yapacağı konutlar için başlattığı ihale süreci tıkandı. Arnavutköy'ün el değmemiş tarım arazilerinde Kanal İstanbul manzaralı konutlar inşa etmek için düzenlenen ihalede iptal kararı geldi. 5 etap halinde inşa edilecek konut projesinin 621 konutluk 3. etabının ihalesi 4. kez iptal edildi.

TOKİ, 21 Haziran'da 621 konut ve 10 dükkandan oluşan 3.etap için ihale düzenledi. İhaleye teklif veren istekli çıkmaması nedeniyle bir kez daha iptal edildi. 3. etap için 2022 yılının ekim ayından itibaren 4 kez ihale düzenlendi. İlk iki ihale tekliflerin çok yüksek gelmesi, son iki ihale de ihaleye kimsenin teklif vermemesi nedeniyle iptal edildi.

Diğer etaplarda ise iki şirket arasında rekabet yaşandı. Gürtaş Yapı Endüstri ve Ticaret A.Ş ile Yılkanur İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş arasında toplam 3 bin 311 konutluk dört etap için 4 milyar liralık sözleşme imzalandı.