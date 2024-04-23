Kanal temizleyen iş makinası devrildi. 1 yaralı

Bölgeden aktarılan bilgilere göre , Bartın Ulus ilçesindeki Bal Ormanları'nda yol kenarlarındakli kanalları temizleyen Ulus Orman İşletme Şefliğinde bağlı bir iş makinası devrildi. İlk tespitlere göre, iş makinesinin frenin boşlaldığı ve kontrolden çıktığı belirlenirken, iş makinesi operatörü S.T. ise meydana gelen kaza sonucunda ağır yaralandı. Ağır yaralı S.T., olay yerine çağrılan 112 sağlık personellerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, devrilen iş makinesinin ise çekici ve diğer iş makinelerinin de yardımıyla kurtarılması bekleniyor.