Kanala düşen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Mustafa Münir Elgin Bulvarı'nda seyir halinde olan otomobil, önce çöp konteynırına çarptı sonrasında da yol kenarındaki su gider kanalına girdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İtfaiye ekipleri ve çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa binmeyi reddetti.
Otomobilden burnu bile kanamadan çıkan sürücü aracının başından ayrılmadı.
Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.