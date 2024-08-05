Kanala düşen otomobil takla attı: 2'si çocuk 7 yaralı

Kaynak: DHA
Kanala düşen otomobil takla attı: 2'si çocuk 7 yaralı

Kütahya’da bir otomobil, yol kenarındaki kanala düşerek takla attı. Kaza sonrası otomobildeki 2'si çocuk 7 kişi, yaralandı.

Kütahya-Eskişehir kara yolu 10'ncu kilometredeki hayvan barınağı mevkisinde meydana gelen olayda, Güler Olğaç’ın kontrolündeki 41 KD 447 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Yol kenarındaki kanala düşen otomobil takla atarak durdu.

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Yaşanan kazada sürücü Güler Olğaç (54), Emel Olğaç (30), Merve Aslantürk (29), Şevval Ersöz (24), Emine Olğaç (20), Melisa Aslantürk (6) ve Mert Aslantürk (3) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu ifade edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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