Kanalizasyon temizlerken zehirlendiler: 1 ölü 3 yaralı

Olay yerine gelen ekiplerce çıkarılan işçilerin metan gazından zehirlendikleri belirtilirken, işçilerden biri yaşamını yitirdi diğer ikisi ise tedavi altına alındı.

Merkezde biriken metan gazından zehirlendiği tahmin edilen işçilerden 39 yaşındaki Mehmet Nuri Baştuğ hayatını kaybetti, 2 işçi hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlandı.

Olay, öğle saatlerinde Turgutreis Mahallesi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (MUSKİ) ait olan ve yakın zamanda faaliyete geçecek kanalizasyon terfi merkezinde gerçekleşti.

Yüklenici firma çalışanları temizlik yapmak için aşağıya indi. Bir süre sonra Mehmet Nuri Baştuğ, Asım A. ve Refik K.'nın hareketsiz olduğunu gören diğer işçiler hemen ambulans ve itfaiye ekiplerini çağırdı.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri Mehmet Nuri Baştuğ'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer 2 işçi de Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Mehmet Nuri Baştuğ'nun cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.