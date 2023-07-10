Kanarya Adaları açıklarında en az 325 göçmen kayıp

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları açıklarında en az 325 Senegalli göçmenin kaybolduğu belirtildi.

Kanarya Adaları açıklarında en az 325 göçmen kayıp

İHA

Batı Afrika ülkesi Senegal’den İspanya’ya seyreden 3 göçmen teknesinden haber alınamıyor. İspanya merkezli göçmen yardım grubu Walking Borders, Senegal’den İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’na seyreden 3 göçmen teknesinde en az 325 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Teknelerden birinde yaklaşık 65, birinde de en az 60 kişinin olduğu belirtilirken diğer teknede ise yaklaşık 200 göçmenin olduğu aktarıldı. Öte yandan göçmenlerin 15 gündür kayıp olduğu ve ailelerin ise göçmenlere ulaşamadığı ifade edildi.

Walking Borders için çalışan insan hakları savunucusu Helena Maleno Garzon “Aileler çok endişeli. Senegal'in aynı bölgesinden gelen yaklaşık 300 kişi var. Onlar, Senegal'deki istikrarsızlık yüzünden ülkelerinden ayrıldılar” dedi.

İspanya'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin başlıca varış noktalarından biri olan Kanarya Adaları özellikle yaz aylarında en yoğun göçmen geçişlerinin yaşandığı yer olarak ifade ediliyor.

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