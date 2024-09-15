Kanarya Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Muhtemel 11'ler belli oldu Fenerbahçe rekor peşinde

Fenerbahçe bugün saat 17.00’da Kasımpaşa’ya konuk oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda başlayacak olan maçı Halil Umut Meler yönetecek. Sarı kanaryada Osayi-Samuel’in ayak bileğindeki sorun nedeni ile forma giymesi beklenmiyor. Kasımpaşa’da ise 7 maç ceza alan teknik direktör Sami Uğurlu takımının başında olamayacak.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe’nin Kasımpaşa karşısında sahaya çıkması beklenen 11 şu şekilde:

Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Becao, Oosterwolde, İsmail Yüksek (Amrabat), Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.

Kasımpaşa’nın ise Fenerbahçe karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’i şu şekilde:

Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Rodrigues, Guel, Sadiku, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Fall

LİDER FENERBAHÇE

Ligde bugüne kadar oynana 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Mourinho’nun ekibi topladığı 10 puan ile maç fazlası ile ligde şu anda lider pozisyonda.

FENERBAHÇE REKOR PEŞİNDE

Sarı Lacivertli ekip geçtiğimiz sezonu 27 maçlık bir yenilmezlik serisi ile tamamlamıştı. Mou’nun ekibi bu sezonda yenilmezlik serisini sürdürdü. Fenerbahçe ligde oynadığı son 31 maçta mağlubiyet yüzü göremedi.

Fenerbahçe bu akşam oynanacak maçı da kaybetmezse 32 maçlık yenilmezlik serisi ile kulüp rekorunu kıracak.