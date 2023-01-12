Fenerbahçe'den sol bek hamlesi

Transfer hamlelerini hızlandıran Fenerbahçe, gözünü Parma'nın sol beki Jayden Oosterwolde'ye dikti. Inter maçının kadrosuna alınmayan Hollandalı sol bek, Instagram’da Fenerbahçe’yi takibe başladı.

Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde transfer harekatına başlayan Fenerbahçe, Adana Demirspor stoperi Samet Akaydın'dan sonra gözünü sol bek mevkiine dikti.

GÖRÜŞMELERDE AŞAMA KAYDEDİLDİ

Sarı lacivertli ekipte ilk aday Jayden Oosterwolde oldu. 21 yaşındaki Hollandalı sol bek Parma'nın Inter ile oynadığı kupa maçının kadrosuna alınmadı. Sarı lacivertlilerin, İtalyan ekibi ile görüşmelerini sürdürdüğü ve aşama kaydettiği belirtiliyor.

ALIOSKI'NİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

Oosterwolde de sosyal medya adresinden Fenerbahçe'yi takip etmeye başladı. Yönetimin listesinde birkaç ismin daha olduğu konuşuluyor. Sol bek transferi hâlinde büyük olasılıkla Ezgjan Alioski'nin kiralık kontratının feshedileceği ifade edildi.