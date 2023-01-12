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Fenerbahçe'den sol bek hamlesi

Fenerbahçe, Samet Akaydın'ın ardından bir başka savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 23:33
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Kanarya'da flaş gelişme. Sol bek hamlesi

Fenerbahçe'den sol bek hamlesi
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Transfer hamlelerini hızlandıran Fenerbahçe, gözünü Parma'nın sol beki Jayden Oosterwolde'ye dikti. Inter maçının kadrosuna alınmayan Hollandalı sol bek, Instagram’da Fenerbahçe’yi takibe başladı.

Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde transfer harekatına başlayan Fenerbahçe, Adana Demirspor stoperi Samet Akaydın'dan sonra gözünü sol bek mevkiine dikti.

GÖRÜŞMELERDE AŞAMA KAYDEDİLDİ
Sarı lacivertli ekipte ilk aday Jayden Oosterwolde oldu. 21 yaşındaki Hollandalı sol bek Parma'nın Inter ile oynadığı kupa maçının kadrosuna alınmadı. Sarı lacivertlilerin, İtalyan ekibi ile görüşmelerini sürdürdüğü ve aşama kaydettiği belirtiliyor.

ALIOSKI'NİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR
Oosterwolde de sosyal medya adresinden Fenerbahçe'yi takip etmeye başladı. Yönetimin listesinde birkaç ismin daha olduğu konuşuluyor. Sol bek transferi hâlinde büyük olasılıkla Ezgjan Alioski'nin kiralık kontratının feshedileceği ifade edildi.

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Hakan
12.01.2023 23:41
Ali baskan taraftarı ne güzel uyutuyor fbnin şu an tek ihtiyacı 2.lig kalecisi Altayın gönderilip 1.lig kalecisi transfer etmektir  
 
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