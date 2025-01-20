Kanat çırpma sesi ile hayata döndü

Kaynak: İHA
Kanat çırpma sesi ile hayata döndü

Batman'da güvercin, apartman boşluğuna girdi ve günler sonra kanat çırpma sesiyle kendini fark ettirdi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Batman'da itfaiye ekipleri, merkez GAP Mahallesi Okan Apartmanından aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, bina sakinleri ile yaptıkları görüşmelerde apartman boşluğunda yaklaşık 4 gündür yoğun kanat çırpma ve farklı ses çıktığı bilgisini aldı.

aw374023-02.jpg

Apartman boşluğuna inen itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemelerde apartman boşluğunda bulunan atık su borularının üzerinde bir güvercin olduğunu belirledi. File yardımı ile yakalanan güvercinin halsiz olması üzerine gerekli bakımları yapıldıktan sonra yeniden doğaya salındı.

aw374023-01.jpg​​​​​​​

Apartman sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Son Haberler
Kars polisini şaşkına çeviren olay! Makatlarından paket paket uyuşturucu çıktı
Polisler bile şaşkına döndü! Uyuşturucuyu öyle bir yere saklamışlar ki…
Ekrem İmamoğlu'dan Erdoğan'a 'Turp' yanıtı
Ekrem İmamoğlu'dan Erdoğan'a 'Turp' yanıtı
Tanzanya hükümetinden Marburg virüsü hakkında açıklama geldi
Tanzanya hükümetinden Marburg virüsü hakkında açıklama geldi
Uzmanlar 'kırmızı alarm' veriyor! Tarladan sofraya taşınan zehre acil engel şart!
Uzmanlar 'kırmızı alarm' veriyor! Tarladan sofraya taşınan zehre acil engel şart!
Cengiz Ünder İtalya’ya dönecek mi? Resmi teklif geldi
Cengiz Ünder İtalya’ya dönecek mi? Resmi teklif geldi