Kanat çırpma sesi ile hayata döndü

Batman'da itfaiye ekipleri, merkez GAP Mahallesi Okan Apartmanından aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, bina sakinleri ile yaptıkları görüşmelerde apartman boşluğunda yaklaşık 4 gündür yoğun kanat çırpma ve farklı ses çıktığı bilgisini aldı.

Apartman boşluğuna inen itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemelerde apartman boşluğunda bulunan atık su borularının üzerinde bir güvercin olduğunu belirledi. File yardımı ile yakalanan güvercinin halsiz olması üzerine gerekli bakımları yapıldıktan sonra yeniden doğaya salındı.

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Apartman sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.