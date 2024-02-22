Kandaki şeker miktarını düşürüyor. Kabızlığın sonunu getiriyor. Mucize ot ortaya çıktı

Doğal bitkiler, sağlığımızı korumak için giderek daha önemli hale geliyor. Bu bitkilerden biri de nasırlar için faydalı olan somak otudur.

Somak otu, kandaki şeker seviyesini azaltan ve kabızlığı önleyen bir mucize ot olarak tanınır.

Somak otu nedir?

Somak otu, Antepfıstığıgiller ailesinden bir bitkidir. Kışın yapraklarını döken veya her zaman yeşil kalan bir ağaççık şeklindedir.

Meyveleri mercimeğe benzeyen somak otunun 150 civarında çeşidi vardır. Bazıları zehirli olabilir.

Ülkemizde doğal olarak yetişen somak otu türleri arasında derici sumağı ve boyacı sumağı bulunur.

Kokulu sumağın tentürü, idrar kaçırma sorunu olanlara iyi gelir.

Somak otunun faydaları şunlardır:

Hazmı kolaylaştırır. Hazımsızlık ve iştahsızlık sorunlarını giderir. İshal durumunda yardımcı olur. Kandaki şeker seviyesini düşürür.

Fazla tüketildiğinde kabızlığa neden olabilir. Kan basıncı yüksek olanlar somak otu kullanmamalıdır.

Kabızlık nedir?

Kabızlık, tıp dilinde konstipasyon olarak adlandırılan, bağırsak hareketlerinin azalması veya zorlaşması durumudur. Bağırsak hareketleri haftada 3’ten az olduğunda, dışkı sert ve kurudur.

Kabızlık, dışkılama esnasında ağrı, karın ağrısı, şişkinlik ve bağırsakların tam boşalmadığı hissi gibi rahatsızlıklara yol açar.

Kabızlık, yaygın görülen bir sorundur. Kabızlık, bağırsak hareketlerinin tıkanması veya yavaşlaması şeklinde ortaya çıkabilir.

Kabızlığın belirtileri şunlardır:

Haftada 3’ten az bağırsak hareketi yapmak

Dışkının sert, kuru ve büyük olması

Dışkılamak için zorlanmak ve acı çekmek

Karın ve mide bölgesinde ağrı hissetmek

Bağırsakların tamamen boşalmadığını düşünmek

Şişkinlik nedeniyle iştah kaybı yaşamak