Kandil'den cezaevine gelen talimat notunu gardiyan yakaladı. İşte o talimatlar

Kaynak: Sabah
Kandil'den cezaevine gelen talimat notunu gardiyan yakaladı. İşte o talimatlar
Antalya Yüksek Güvenlik Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü PKK'lılarla görüşe giden avukat Kandil’den gelen talimat notunu vermek isterken yakalandı.

Antalya Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gelen avukat Ş.R. Ç. Kandil’den gelen notu PKK’lı hükümlülere verirken suçüstü yakalandı.

İddiaya göre, İnfaz koruma memuru avukatın PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan bir hükümlüye tokalaşmasından şüphelendi.

İnfaz koruma memuru hükümlünün koğuşa girmeden önce detaylı aranmasını istedi. Bu aramada hükümlünün cebindne şeker küpü büyüklüğünde bir not bulundu. Notta ise Kandil’den gelen talimatların olduğu ortaya çıktı. 16 sayfalık notların katlanarak küp şeker büyüklüğüne getirildiği öğrenildi.

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YEREL SEÇİM TALİMATI

Notlarda, cezaevindeki örgüt üyelerine sözde PKK Zindan komitesi tarafından verilen talimatlar çıktı.

PKK terör örgütü, cezaevindeki örgüt üyelerine yerel seçim için görevler düştüğünü belirterek "açlık grevi" talimatı verdi.

Notun ikinci bölümünde ise cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin 27 Kasım 15 Şubat tarihleri arasında sergileyecekleri eylem talimatları yazılı olduğu belirlendi.

Ayrıca tüm örgüt üyelerinin de her hafta düzenli olarak İmralı'ya sevk talebinde bulunmaları istendi.

Cezaevlerindekilerinin tümünün ailesini ve çevresini dışarıda ki hamle eylemlerini yönlendirmesi istenildi.

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