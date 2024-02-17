Kandilli Rasathanesi'nin binası riskli çıktı. Bu bir gülelim mi ağlayalım mı haberidir

İstanbul Üsküdar’da yer alan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin yer aldığı alanda gerçekleştirilen önemli bir imar planı değişikliği, bölgedeki riskli yapıların yenilenmesi ve yapılaşma düzenlemeleri açısından önemli bir adım olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan yeni imar planı çerçevesinde, Kandilli Rasathanesi kampüsündeki eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği binaların deprem performans analizleri hakkında rapor hazırlandı. Analiz sonuçlarına göre fiziksel ömrünü tamamlamış ve riskli olarak belirlenen binaların yenilenmesi için düzenlemeler gerçekleştirildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ RİSKLİ ÇIKTI

Bakanlık tarafından onay alan planın açıklama raporuna göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathane Kampüsü içinde yer alan eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sürdüğü binalarda yapılan deprem performans analizleri sonucunda fiziksel ömrünü tamamlamış yapıların belirlendiği açıklandı.

Yapılan imar düzenlemesi sonucu kampüs içindeki binaların geometrik düzenlemeleri ve yapılaşma koşulları düzenlendi. Özellikle riskli yapıların öncelikli olarak yenilenmesi ve güvenli hale getirilmesi için adımlar atılırken, imar planı değişikliğiyle kampüs alanı içindeki yolların düzenlenmesi ve fonksiyonel alanların yeniden tespit edilmesi sağlandı.

BEŞ KAT SINIRI GETİRİLECEK

Yaklaşık 100 bin metrekarelik alan için yapılan düzenlemelerde, yükseköğretim tesis alanları, parklar, teknoloji geliştirme bölgeleri ve yollar için ayrılmış alanlar tespit edildi. Yapılaşma şartları, Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu tarafından onaylanacak ön projeye göre belirlenecek ve yapı yüksekliği 5 katla sınırlandırılacak.