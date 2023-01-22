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Fındıklığa gitti geri dönmedi!

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde dün fındıklığa gitmek için evden çıkan Salih Altun'dan (77) bir daha haber alınamadı. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 12:26
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Kandıra’da dün fındıklığa gitmek için evden çıkan Salih Altun'dan bir daha haber alınamadı.

Fındıklığa gitti geri dönmedi!
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Kandıra ilçesi Ağaçağıl Dereli Mahallesi'nde yaşayan Salih Altun, her gün gittiği fındıklığına gitmek üzere dün saat 11.00 sıralarında evden çıktı. Elinde baltasıyla evinden ayrılan Altun'dan bir daha haber alamayan ailesi, durumu 112'ye bildirdi. Bunun üzerine kırsal bölgedeki mahallenin çevresinde arama çalışması başlatıldı. AFAD, AKUT, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları devam ediyor.

(Kaynak: DHA)

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