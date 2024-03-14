Kanı kanla yumazlar kanı su ile yumarlar atasözünün anlamı nedir?

Kanı kanla yumazlar kanı su ile yumarlar atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Kin ve düşmanlığın uzun süre sürmesinin veya intikam almanın problemleri çözmeyeceğini anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Kin ve düşmanlıkla değil barışçıl ve hoşgörülü bir yaklaşımla sorunların çözülebileceğini ifade etmek için sıklıkla kullanılır.

Kin ve öfkenin devam ettirilmesi, daha fazla soruna ve düşmanlığa neden olacağı ve barış ve anlayışın ise insanlar arasındaki sorunları çözmeye yardımcı olacağını anlatmaya yarar.

KANI KANLA YUMAZLAR KANI SU İLE YUMARLAR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Kanı kanla yumazlar kanı suyla yumarlar, vazgeç artık şu kininden."