Kanı ve bağırsakları temizliyor. İştah açıcıdır. İşte şifa saçan ot

Erhan Songür
Kanı ve bağırsakları temizliyor. İştah açıcıdır. İşte şifa saçan ot
Kanı ve bağırsakları temizleyen iştah açıcı ot olarak evelik otu ortaya çıktı.

Doğal ürünler ve şifalı bitkiler günümüzde pek çok insanın ilgi odağı haline gelmiştir. Ancak, bu tür ürünleri kullanmadan önce doktor tavsiyesi almak her zaman önem taşır.

Evelik otu, kan ve bağırsak temizleyici özellikleriyle bilinen, iştah açıcı bir bitki olarak bilinir.

Evelik Otu Hakkında...

Evelik otu, karabuğdaygiller familyasına ait, dere kenarları ve nemli çayırlarda doğal olarak yetişen bir bitkidir. Kuzukulağına benzer bir tür olan labada, Türkiye’de yaklaşık 25 farklı türü ile bulunur.

Haziran ile Eylül ayları arasında açan yeşilimsi küçük çiçekleriyle tanınır. Bitkinin boyu 50 cm ile 2 m arasında değişebilir ve tohumlarıyla ürer.

Faydaları...

Kan ve bağırsak temizleyici etkisi vardır.

İştahı artırır.

Yaprakları güçlendirici ve tonik etkiye sahiptir.

Deri hastalıklarına karşı faydalıdır.

Çıban oluşumunu hızlandırır.

Yaraları ve egzamaları iyileştirir.

Kullanımı...

Bitkinin kökleri nişasta, şeker, reçine ve antrakinon türevleri içerir. Yaprakları sebze gibi tüketilebilir ve ev yapımı ilaçlarda kullanılır.

Yapraklarını çiğ olarak yiyebilir veya 1 litre kaynar suya 50 gram taze evelik otu yaprağı ekleyip 15-20 dakika kaynatarak hazırlanan çaydan günde 2-3 bardak içebilirsiniz.

Yapraklarından hazırlanan lapalar, dıştan uygulandığında şikayet edilen bölgelere iyi gelir.

Ayrıca, 1 litre kaynar suya eklenen 30-50 gram temizlenmiş ve parçalanmış evelik otu kökü, 15-20 dakika boyunca yavaşça kaynatılarak elde edilen çay, günde 2-3 bardak olarak tüketilebilir.

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