Kanlı ay tutulması Dünya’yı büyüleyecek! Türkiye’den görülebilir mi?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kanlı ay tutulması Dünya’yı büyüleyecek! Türkiye’den görülebilir mi?

İki buçuk yıllık bir aranın ardından, Dünya'nın uydusu Ay yeniden kırmızıya bürünecek.

"Kanlı Ay Tutulması" adı verilen bu büyüleyici gökyüzü olayı, 13-14 Mart 2025 tarihlerinde dünya genelinde farklı bölgelerden izlenebilecek. Ancak, bu etkileyici doğa olayının Türkiye’den doğrudan gözlemlenemeyeceği bildirildi.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Bilim insanları, Kanlı Ay tutulmasını Ay’ın tam tutulma evresine geçtiği sırada Dünya'nın gölgesine girmesiyle oluşan bir fenomen olarak tanımlıyor. Bu evrede Ay, kırmızımsı bir tona bürünüyor. Peki bu renk nasıl ortaya çıkıyor?

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Uzmanlara göre, Dünya'nın atmosferinde ışığın kırılması ve dağılması, Ay'ın kızıl bir görünüm kazanmasına yol açıyor. Bu durum, eşsiz bir gökyüzü manzarası sunuyor.

İstanbul'da Süper Kanlı Ay Tutulmasıİstanbul'da Süper Kanlı Ay Tutulması

KİMLER GÖZLEMLEYEBİLECEK?

Dünya’nın dört bir yanında milyonlarca insan, bu doğa olayına tanıklık edebilecek. Özellikle Kuzey ve Güney Amerika’daki gözlemciler, Kanlı Ay tutulmasını net bir şekilde izleme fırsatı bulacak.

Türkiye’de ise tutulma olayının gözlemlenemeyeceği açıklandı. Yine de bu tür olaylar, dünyanın farklı yerlerindeki gözlemcilerin dikkatini gökyüzüne çevirmesine neden oluyor.

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2025'TE İKİ FARKLI TUTULMA

Bu yıl içerisinde iki tam Ay tutulması yaşanması bekleniyor ve her iki olay da farklı bölgelerden görülebilecek.

İlk tutulma, 13-14 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleşirken, ikincisi yılın ilerleyen dönemlerinde gökyüzünü süsleyecek.

GÖKYÜZÜ ŞOVUNA HAZIR OLUN

Kanlı Ay tutulmaları, gök bilimine ilgi duyanlar ve astronomi meraklıları için eşsiz bir fırsat. Dünya’nın atmosferik koşulları, bu tutulmalara benzersiz bir görsellik katıyor.

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Uzmanlar, bu tür gökyüzü olaylarının bilimsel değerinin yanı sıra, insanlarda merak ve hayranlık uyandırarak astronomi bilimine olan ilgiyi artırdığına dikkat çekti.

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