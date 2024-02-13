Kanser aşısında tarih belli oldu. Kemoterapi tarihe karışabilir

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci kanser aşısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Alman Focus dergisine konuşan iki isimden Şahin, yıllar süren kanser araştırmalarının sonucunda metastaz yapmış meme kanserine karşı bir antikor ve akciğer kanseri türüne karşı bir antikor ilaç konjugatı (ADC) adayının onay için uygun hale geldiğini söyledi.

Şahin ayrıca, on aşı adayının bu yıl sonuna kadar faz 2 veya faz 3 denemelerini tamamlayarak ruhsat potansiyeli taşıdığını kaydetti.

Toplam 30 kanser türüne karşı klinik araştırmaların sürdüğünü ve başarılı sonuçlar elde edildiğini söyleyen Şahin, 2030'a kadar geniş bir kanser tedavisi portföyü hedeflediklerini vurguladı.

Türeci ise BioNTech olarak büyük ilerlemeler kaydettiklerini ve son yıllarda kanserle mücadelede çığır açan yeni bulgulara ulaşıldığını belirtti.

Bireyselleştirilmiş kanser tedavisine odaklandıklarını ve her hastanın kanser hücresinin farklı olduğunun altını çizen Türeci, ilerleyen yıllarda kemoterapiye gerek kalmayabileceğini dile getirdi.

Vücudun kendi savunma sisteminin kansere karşı savaşabilmesi için çalıştıklarını vurgulayan Türeci, kemoterapinin yerine aşıları ve ADC'leri kullanmayı hedeflediklerini söyledi.