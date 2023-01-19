Uzmanı açıkladı. Kanser hakkında doğru bilinen yanlışlar neler?

CNN TÜRK Muhabiri Emel Telli’nin haberine göre; Kanser hakkında doğru bilinen birçok yanlışın olduğu biliniyor. Bunlardan birinci kanserin ölümle özleştirilmesi olduğu vurgulandı.

Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Berrin Pehlivan, “Kanser tedavi ettirilecek bir hastalıktır, kanser savaşılacak bir hastalık değildir. Büyük ölçüde tedavi ettirilebilir olduğunu, kanser tanısı aldığımızda sadece tedavi alacağımızı bu yüzden de hayatımızı organize etmemiz gerektiğini bilmemiz lazım. Kanser algısı değiştiği zaman kansere karşı en büyük zaferi kazanacağız” ifadelerini kullandı.

“KANSER BÜYÜK ORANDA TEDAVİ EDİLİR”

Prof. Dr. Pehlivan şunları belirtti:

“Kanser hakkında bilinen bir diğer yanlışsa yeni bir çalışma çıktığında hepimiz heyecanlanıyoruz 'Kansere çözüm bulundu mu?' diye. Oysa kanser büyük oranda tedavi ediliyor. Tedavi edilemeyen grubun oranı yüzde 10, 15'i aşmıyor aslında”

“DOĞRU BESLENME KANSERİ YÜZDE 70 ENGELLER”

İkinci yanlış bilinen algı ise kanserin kalıtsal bir hastalık olduğu. Prof. Dr. Berrin Pehlivan şunları açıkladı:

“Bir ailede kanserin çok görünüyor olması o kanserin o ailede kalıtsal olduğu anlamına gelmiyor. Oysa sadece yüzde 10, 15 oranında kalıtsal. Biz yediğimize, içtiğimize dikkat ederek kanseri yüzde 70 oranında engelleyebiliyoruz”

“KANSERDE TEK TEDAVİ YÖNTEMİ 'KEMOTERAPİ' DEĞİL”

Ve doğru bilinen son yanlış tek tedavi yönteminin ‘kemoterapi’ olarak bilinmesi. Prof. Dr. Pehlivan, şunları dile getirdi:

“Kanser hastalarının yüzde 49'u cerrahi yöntem ile tedavi ediliyor. Yüzde 40'ı radyoterapiyle tedavi ediliyor. Yüzde 11 kemoterapiyle tedavi ediliyor”

