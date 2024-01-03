Kanser hastaları için mucize ot ortaya çıktı. Bitkilerin Profesörü açıkladı

Bitki uzmanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, peygamber süpürgesi ya da Pelin Otu olarak da bilinen Artemisia Annua bitkisinin ve onun türevlerinin, kanser hücrelerini seçici bir şekilde etkileyebildiğini ve bitkisel kaynaklı çalışmalarda anti kanser özelliklerinin görüldüğünü belirtti.

Asya ve Kuzey Amerika'nın ana yurdu olan ve Türkiye'de Kaz Dağları'nda doğada bulunan bu bitkinin, yavşan otu, Kabe süpürgesi, Kabe kekiği, radice annua, viridis, foliis pinnatis ve tatlı pelin otu gibi çeşitli isimlerle anıldığını söyledi.

Karabulut, bu bitkinin sağlığa pek çok yararı olduğunu, özellikle de ateşi düşürdüğünü, bakterilere karşı koruduğunu ve kanamayı durdurduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Karabulut, ayrıca bu bitkinin Uzakdoğu'da bazı ülkelerde kutsal mekanları temizlemek için kullanıldığını ve bu nedenle de peygamber süpürgesi ve Kabe kekiği gibi isimlerle anıldığını da ekledi.

Karabulut, kanser hücrelerine selektivitesinin yüksek olması nedeniyle, artemisin ve türevlerinin anti kanser potansiyelleri olduğunu da dile getirdi.

NASIL KULLANILMALI?

Bir bardak kaynar suya bir tatlı kaşığı kuru peygamber süpürgesi (pelin) otu atılır ve 10 dakika demlenmesi beklenir. Sonra çay süzgeçten geçirilir ve isteğe göre bal ya da doğal tatlandırıcılarla tatlandırılır. Çaya çubuk tarçın da ilave edilebilir. Pelin otu çayı günde en fazla iki defa içilebilir.

Pelin otu yağı ise ciltteki tahriş ve pullanma gibi sorunlara iyi gelir. Ciltteki sorunlu bölgelere 2-3 damla pelin otu yağı damlatılır ve masaj yaparak yedirilir. 10 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkanır. Bu işlem haftada iki kere yapılabilir. Ancak ciltte alerjik reaksiyonlar oluşursa pelin otu yağı kullanılmamalıdır.

Pelin otu polenleri çok alerjeniktir ve bazı kişilerde cilt iltihabına yol açabilir. 2013 yılında yapılan bir araştırmada, Artemisia annua bitkisinin karaciğer, kan veya yağ dokusu üzerinde zararlı etkisi olmadığı ancak yüksek dozda alındığında embriyoya zarar verebileceği için hamile kadınların dikkatli olması gerektiği belirtilmiştir.

Pelin otunu mide, bağırsak veya böbrek rahatsızlığı olanlar doktora danışmadan kullanmamalıdır.

Pelin otu aşırı tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Pelin otu çayı iki hafta boyunca düzenli olarak içildikten sonra en az 2-3 hafta ara verilmelidir. Aksi takdirde pelin otunun içindeki uçucu yağ zehirlenmeye sebep olabilir. Bu çayı içerken ölçülü olmak gerekir.