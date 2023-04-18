Kanser hastalarını umutlandıran gelişme

Çağın en büyük hastalıklarından bir tanesi olan kanserle ilgili yaşanan yeni bir gelişme herkesi umutlandırdı.

Kanser hastalarını umutlandıran gelişme

Editör: Serkan Talan

Dünyada milyonlarca insan her yıl hayatını kaybediyor. Tıp dünyası uzun zamandır amansız hastalığın çaresini bulabilmek için çabalıyor. Şu ana kadar ise net bir tedavi yöntemi bulunabilmiş değil.

Ancak tıp dünyasının yaşadığı son gelişme herkesi umutlandırdı. Science dergisinde yer alan bilgilere göre;

Ciltte bulunan normal bir bakteri genetik mühendisliği ile değiştirildi. Bu bakterinin, tümör antijeni üreterek güçlü bağışıklık yanıtı oluşturduğu görüldü. Böylece agresif bir cilt kanseri olan melanomlu 16 farenin 15’inde tümör kayboldu.

Makalede, “Bilim insanları, kanserle savaşmanın yeni ve güçlü bir yolunu bulmuş olabilir” denildi. Staph epidermidis diye adlandırılan bu bakteri, farelerin derisine sürüldüğünde, kanser hücresi ile savaşan bağışıklık hücrelerinin üretimini sağladı.

Bu hücreler vücutta tümörle karşılaştıklarında, tümör büyümesini büyük ölçüde yavaşlatan veya tümörleri tamamen söndüren etkiye neden oldu.

Makalede ayrıca ''Bakterileri uyguladığımız yerden uzaktaki bir bölgede tümörün yok oluşunu izlemek şok ediciydi, bunun olduğuna inanmamız zaman aldı'' denildi.

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