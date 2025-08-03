Kanser Kral Charles'e mani olamadı: Eteğini giydi, selamını verdi

İngiltere Kralı III. Charles, kanserle mücadele ettiği dönemde kamuoyunun karşısına ilk kez İskoçya’da çıktı. 76 yaşındaki Kral, hafta sonunda geleneksel Mey Oyunları’na katılarak hem kraliyet protokolüne hem de İskoç halk geleneğine sadık kaldı. İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Kral’ın kemoterapiyi reddederek daha hafif tedavi yöntemlerini tercih ettiği biliniyor.

Etkinlikte, klasik İskoç kıyafeti olan tartan etek, tweed ceket ve seremoniyel bıçakla dikkat çeken Kral Charles, sağ eline baston alarak tören alanına giriş yaptı. Buckingham Sarayı’na yakın kaynaklara göre, bastonun bir zayıflık göstergesi olmadığını vurgulayan yetkililer, “Bu bastonlar kırsal bölgelerde geleneksel süs eşyalarıdır” açıklamasında bulundu. Nitekim alanda bulunan pek çok genç katılımcının da benzer bastonlarla etkinlikte yer aldığı gözlemlendi.

VİSKİSİNİ YUDUMLADI, GÖSTERİLERİ İZLEDİ

Kral III. Charles, halkla temas kurmakta da çekingen davranmadı. Odun fırlatma ve geleneksel İskoç dansları gibi gösterileri yakından takip eden Kral, yerel viskiden bir yudum alırken görüntülendi. Ünlü fotoğraf ajansı Cordon Press’in aktardığına göre, etkinlik boyunca yüzünde memnuniyet ifadesi eksik olmayan Kral, halkla bol bol sohbet etti ve esprili tavırlarıyla dikkat çekti.

Kral’ın bu beklenmedik halkla buluşması, İngiltere kamuoyunda moral verici bir jest olarak yorumlandı. Kraliyet ailesine yakınlığıyla bilinen kaynaklar, Charles’ın “daha az agresif” tedavi süreci boyunca sosyal temaslarını sürdürme arzusunda olduğunu ve geleneksel etkinlikleri aksatmama yönünde irade gösterdiğini belirtti.

Kral’ın gelecek etkinliklerde de benzer şekilde kamuoyunun karşısına çıkıp çıkmayacağı ise saray çevrelerinde merak konusu olmaya devam ediyor.