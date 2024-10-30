Kanser tedavisi görüyordu! Tanyeli’den hayranlarını üzen haber

Uzun bir süredir pankreas kanseriyle mücadele veren Tanyeli, sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Hastane odasında 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramıyla ilgili yaptığı paylaşımla hayranlarını üzdü.

“EVİMİ ÖZLEDİM”

Hastane odasında eşi İlker Sünnili ve köpeği Tarçın’la poz veren Tanyeli, “Safra kesem temizlenecek. Haftalardır aynı odadayım. Bu bayram da geçen yıl olduğu gibi hastanedeyim. Hafta sonu hastaneden çıkıyorum, bağlasanız durmam. Evimi özledim” ifadelerini kullandı.

BİR OPERASYON DAHA GEÇİRECEK

Tanyeli, sosyal medya hesabından, "Bu haftada hastanedeyim ,haftaya taburcuyum @aysestetik Ayşem öyle diyor ,yarın sabah minik bir operasyon la ,safra kesesini @profdrgurhansisman hocam temizleyecek, sonra hocaların hocası canımız @bilgibaca beni taburcu edecek” dedi.

TANYELİ KİMDİR?

Ailesiyle Avustralya'ya taşınan Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti. Geçirdiği ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli, daha sonra da pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti. Ünlü isim uzun süredir de kanserle mücadele ediyor.

Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, İzmir'li. İlk evliliğini 14 yaşında yapan Tanyeli, 15 yaşında iken Taylan ismini verdiği oğlu dünyaya geldi.

İlk eşinden ayrılan Tanyeli, ikinci evliliğinden sonra 1996 yılından itibaren Avustralya'da yaşadı.