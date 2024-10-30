Kanser tedavisi görüyordu! Tanyeli’den hayranlarını üzen haber

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kanser tedavisi görüyordu! Tanyeli’den hayranlarını üzen haber

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, aylardır hastanede. Birçok operasyon geçiren Tanyeli, sağlık durumuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ünlü isim bir ameliyat daha olacağını duyurdu.

Uzun bir süredir pankreas kanseriyle mücadele veren Tanyeli, sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Hastane odasında 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramıyla ilgili yaptığı paylaşımla hayranlarını üzdü.

gvgf.jpg

“EVİMİ ÖZLEDİM”

Hastane odasında eşi İlker Sünnili ve köpeği Tarçın’la poz veren Tanyeli, “Safra kesem temizlenecek. Haftalardır aynı odadayım. Bu bayram da geçen yıl olduğu gibi hastanedeyim. Hafta sonu hastaneden çıkıyorum, bağlasanız durmam. Evimi özledim” ifadelerini kullandı.

5rr.jpg

BİR OPERASYON DAHA GEÇİRECEK

Tanyeli, sosyal medya hesabından, "Bu haftada hastanedeyim ,haftaya taburcuyum @aysestetik Ayşem öyle diyor ,yarın sabah minik bir operasyon la ,safra kesesini @profdrgurhansisman hocam temizleyecek, sonra hocaların hocası canımız @bilgibaca beni taburcu edecek” dedi.

rfr.jpg

TANYELİ KİMDİR?

Ailesiyle Avustralya'ya taşınan Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti. Geçirdiği ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli, daha sonra da pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti. Ünlü isim uzun süredir de kanserle mücadele ediyor.

Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, İzmir'li. İlk evliliğini 14 yaşında yapan Tanyeli, 15 yaşında iken Taylan ismini verdiği oğlu dünyaya geldi.

İlk eşinden ayrılan Tanyeli, ikinci evliliğinden sonra 1996 yılından itibaren Avustralya'da yaşadı.

rry.jpg

t.jpg

tty6.jpg

yt.jpg

Son Haberler
Türkiye’nin en yoğun otobüs hattında güzergah değişti! Artık bu 3 ile uğramayacak
Türkiye’nin en yoğun otobüs hattında güzergah değişti! Artık bu 3 ile uğramayacak
Vietnamlı Kadın Atina'da 300 kg altınla yakalandı
Vietnamlı Kadın Atina'da 300 kg altınla yakalandı
Yaşlı adamın şüpheli ölümü! Cansız bedeni evinde bulundu
Yaşlı adamın şüpheli ölümü! Cansız bedeni evinde bulundu
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi: Eksik bölgeye eski Beşiktaşlı!
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi: Eksik bölgeye eski Beşiktaşlı!
Tornavidalı alacak verecek kavgası
Tornavidalı alacak verecek kavgası