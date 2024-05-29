Kanser ve lenf büyümesiyle ilgili uzmanlardan kritik açıklamalar

Lenf bezlerinin büyümesi, vücutta bir enfeksiyonun veya başka bir sağlık sorununun işareti olabilir.

Ancak her lenf bezi büyümesi kanserle ilişkili değildir.

Uzmanlar, lenf bezlerindeki değişikliklerin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.

"BÜYÜME UZUN SÜRE DEVAM EDER"

Prof. Dr. Emre Karadeniz, "Lenf bezlerinin büyümesi genellikle vücudun enfeksiyonlara karşı verdiği normal bir tepkidir. Ancak, eğer büyüme uzun süre devam eder veya diğer belirtilerle birlikte görülürse, daha detaylı bir değerlendirme yapılmalıdır" dedi.

"GEREKEN DURUMLARI İŞARET EDEBİLİR"

Doç. Dr. Leyla Aydın ise, "Lenf bezlerindeki büyüme, bazen ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Özellikle, ağrısız ve sert lenf bezleri, doktora başvurulması gereken durumları işaret edebilir" şeklinde konuştu.

"YARDIMCI OLUR"

Uzm. Dr. Caner Güneş, lenf bezlerinin büyümesinin altında yatan nedenlerin anlaşılması için gerekli testlerin yapılmasının önemini belirtiyor:

"Kan testleri, biyopsi ve görüntüleme yöntemleri gibi tanı araçları, lenf bezlerinin neden büyüdüğünü anlamamıza yardımcı olur."

Lenf bezlerindeki büyümelerin her zaman kanserle ilişkili olmadığını, ancak bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarının göstergesi olabileceğini unutmamak önemlidir.

Uzmanlar, bu tür belirtilerle karşılaşan kişilerin vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını önerdi.

LENF BEZLERİ (DÜĞÜMLERİ) NEDEN ŞİŞER?

Lenf bezlerinin şişmesi, vücudun çeşitli durumlara verdiği bir tepki olabilir. İşte lenf bezlerinin şişmesine yol açabilecek bazı durumlar:

• Viral Enfeksiyonlar: Epstein-Barr Virüsü (EBV) tarafından tetiklenen enfeksiyöz mononükleoz veya suçiçeği ve zona gibi herpetik virüsler, lenf bezlerinde büyümeye neden olabilir.

• HIV/AIDS: HIV virüsünün yol açtığı AIDS hastalığında, vücut genelinde lenf bezleri büyüyebilir.

• Bakteriyel Enfeksiyonlar: Streptokok bakterilerinin neden olduğu solunum yolu enfeksiyonları, özellikle çene altı ve boyun bölgesindeki lenf bezlerinin büyümesine sebep olabilir.

• Kanserler: Lenfoma, lösemi ve diğer organlardan lenf düğümlerine sıçrayan kanserler, lenf bezlerinde büyümeye yol açabilir.

• Otoimmün Hastalıklar: Romatizmal hastalıklar gibi, vücudun kendi dokularına karşı savunma hücrelerinin saldırması sonucu oluşan otoimmün hastalıklar da lenf bezlerinin büyümesine neden olabilir.

• Depo Hastalıkları: Karbonhidrat ve yağ gibi besin maddelerinin vücutta saklanmasıyla ilgili sorunlar, lenf bezlerinde büyümeye yol açabilir.

• İlaçlar ve Toksinler: Bazı ilaçlar ve toksik maddelere maruz kalmak, lenf bezlerinin büyümesine sebep olabilir.

Bu durumlar, lenf bezlerinin şişmesinin potansiyel nedenlerinden sadece birkaçıdır. Eğer lenf bezlerinde anormal bir büyüme fark ederseniz, bir sağlık profesyoneline danışmanız önemlidir.