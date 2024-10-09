Kanser ve otoimmün hastalıklar için umut verici gelişme

Kaliforniya Üniversitesi, Irvine'den bir araştırma ekibi, threose nükleikasit (TNA) adı verilen sentetik genetik materyalin üretiminde kullanılabilecek verimli bir enzim geliştirdi. DNA'dan daha istikrarlı olan bu yapay TNA zincirlerinin sentezlenebilmesi, kanser ve otoimmün, metabolik ve enfeksiyöz hastalıklar gibi sağlık sorunlarına yönelik daha güçlü ve hassas tedavi seçeneklerinin keşfine katkıda bulunuyor.

ENZİM TASARIMINDA ÖNEMLİ BİR BAŞARI

Doğal DNA sentezine bir adım daha yaklaşan araştırma ekibi, TNA sentezinde başarılı ve hızlı bir şekilde çalışan 10-92 adlı enzimi yarattı. Bu buluş, daha önceki enzim tasarım stratejilerindeki ana zorlukları aşarak, gelecekteki TNA ilaçlarının geliştirilmesine olanak tanıyor. Nature Catalysis dergisinde yayınlanan makaleye göre, 10-92 TNA polimerazı, ilgili arke bakterilerinin polimeraz parçacıklarının homolog rekombinasyonu kullanılarak üretildi. Araştırmacılar, tekrar eden evrimsel döngüler aracılığıyla giderek artan aktiviteye sahip polimeraz varyantlarını belirledi.

TNA'NIN GELECEKTEKİ TEDAVİ SEÇENEKLERİNDEKİ ROLÜ

UC Irvine'den farmasötik bilimler profesörü John Chaput, bu başarının sentetik biyolojinin evrimi açısından büyük bir dönüm noktası olduğunu belirtti. TNA'nın biyostabilitesi, onu daha geniş bir tedavi yelpazesine uygun hale getiriyor. TNA'nın enzimatik ve kimyasal bozulmalara karşı dayanıklılığı, yeni tedavi seçenekleri geliştirmek için ideal bir aday olmasını sağlıyor. "Gelecekteki ilaçlar, bugün kullandığımızdan çok farklı olabilir," diyen Chaput, yeni 10-92 TNA polimerazının, hedef moleküllere yüksek spesifiklikte bağlanabilen terapötik aptamerler gibi yeni tedavi yöntemlerinin keşfine yardımcı olacağını vurguladı.