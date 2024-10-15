Kansere kalkan oluyor kansızlığı bitiriyor. Kökü bile çok faydalı kilosu 15 TL

Türkiye'nin ıspanak deposu Menemen Ovası'nda, çiftçilerin merakla beklediği hasat başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren ıspanakları toplayan çiftçiler, ürünleri özenle demetliyor.

Kamyonetlere yüklenen ıspanaklar, daha sonrada havuzlarda yıkanıp ayıklanarak meyve ve sebze haline gönderiliyor. Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan ıspanağın kilogramı tarlada 15-20 TL'ye, marketlerde ise şu sıralar 40-50 TL arasında satılıyor.

Üretici Mehmet Fidan, ıspanakların Menemen'deki çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu, vitamin deposu ürünlerin İzmir dışına da gönderildiğini söyledi. Fidan, “Bir haftadır hasadımızı yapıyoruz. Menemen için ıspanaklar önemli. 6 ay boyunca hasat devam eder. Şuanda maliyetlerimiz yükseldi. Bu maliyetlerde bizi zorluyor, masrafların altında biraz eziliyoruz” dedi.

Bir başka üretici Ömer Fidan da, hasadın yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Bir diğer üretici Süleyman Dağcan ise “Sabah 6'da kalkıp, işçilerimizi toplamaya başlıyoruz. Saat 07.30'da hasat başlıyor ve saat 11.00-12.00 civarı işimizi bitiriyoruz. Ertesi gün ürünler tezgahlarda oluyor. Ispanak bizim için en önemli geçim kaynağı” ifadelerine yer verdi.

HER DERDE DEVA

Ispanak diğer yeşil sebzelerdeki lif miktarının 2 katına sahiptir. Bu sayede kilo vermek isteyenlere destek olur ve muhteşem bir antioksidandır.

Ispanak ile ilgili yapılan incelemeler cilt kanseri riskini de büyük oranda azalttığını göstermektedir. Ayrıca kolon, meme ve prostat kanserine karşı da vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir.

Ispanak; A, C, E ve B grubu vitaminleri ile demir, magnezyum, fosfor ve iyot mineralleri ve protein açısından oldukça zengin bir besindir. Vücudun dayanıklılığını arttırır ve vücuda kuvvet verir.

Yorgunluğu giderir. Zihni kuvvetlendirir. Kansızlığa iyi gelmesinin yanında kanser, kalp ve damar hastalıkları ile soğuk algınlığı, ağız, boğaz ve göğüs hastalıklarına karşı da faydalıdır.