Kansere karşı koruma sağlıyor. Doğal bir kalp ilacı 8 ay bozulmadan kendini koruyor

İHA’nın haberine göre; Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçesinin köylerinde yetiştirilen ve bozulmadan 8 ay tazeliğini koruyan ‘Zivzik’ narına soğuk havalarla ile birlikte Diyarbakır'da rağbet arttığı bildirildi.

Siirt’in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ve ülke ekonomisine ciddi gelir sağlayan ‘Zivzik’ narı 8 ay bozulmadan kendini koruyor. Nar meyvesinin insan sağlığı üzerindeki en yaygın bilinen olumlu etkileri, kanser türlerine karşı koruma sağlamasıdır. Özellikle doğal bir kalp ilacı olarak tanımlanan nar, suyunun sıkılmasıyla soğuk havaların olmazsa olmazı oluyor.

KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLUYOR

Nar suyunun her gün bir bardak tüketilmesi, kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilmesiyle biliniyor. Aynı şekilde iyi kolesterolü yükseltebilir ve bu da felç ve kalp krizi riskini azalttığı değerlendiriliyor.

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde 14 yıllık doğal ve katkısız meyve suyu üretimi yapan Cuma Ermiş, kışın en çok tercih edilen meyveler arasında olan Zivzik narının sıkılarak içilmesi gerektiğini dile getirdi.

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Zivzik (Dişlinar) köyünde yetişen kalp dostu narı ekim-kasım aylarında Diyarbakır’a getirdiklerin belirten Ermiş, narın dolaplara girmeden 6-7 ay oluşum süresi olduğunu ifade etti.

“DİYABET HASTALIĞINA VE SOĞUK ALGINLIĞI GİBİ İSMİNİ SAYAMADIĞIM BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİR”

Ermiş, “Organik, katkısız ve ilaçsız narlarımız bulunmakta. Nar kanı inceltir. Soğuk algınlığına, kalbe, kolesterole, kalp damar hastalıklarına, katarak hastalığına, diyabet hastalığına ve soğuk algınlığı gibi ismini sayamadığım birçok hastalığa iyi gelir" dedi.

Günde en az 1 bardak nar suyu tüketilmesi gerektiğini kaydeden Ermiş, "Kış aylarında özellikle nar suyu oluşabilecek enfeksiyon hastalıklarına çok iyi geliyor. Narın suyunu çıkarıp içersek daha iyi etkisi olur. Çünkü direkt vitamin sıkılıp mideye gider. Öte yandan dediğimiz gibi düzenli bir şekilde günde 1 bardak nar suyu tüketildiği takdirde gün boyu insanı dinç tutar. Bunun sebebi de kanın yenilenmesinden kaynaklıdır. Nar, ilaç görevi görüyor” şeklinde konuştu.

Geçen sene nar suyunun bardağının 5 Türk Lirası olduğunu söylen Ermiş, bu sene fiyatın 20 Türk Lirası olmasına rağmen rağbetin iyi olduğunun altını çizdi.