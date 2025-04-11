Kansere, şekere, kalp hastalıklarına karş üç silahşör! Bilimin gözdesi besinler

Sağlıklı bir yaşam için doğanın sunduğu nimetler, bilim insanlarının merceği altında.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, kanserle savaşta, kalp hastalıklarını önlemede ve kan şekerini kontrol altında tutmada üç besinin öne çıktığını gösterdi: Brokoli, yaban mersini ve somon.

Bu besinler, hem damakları şenlendiriyor hem de vücudun savunma sistemini güçlendiriyor.

Uzmanlar, bu üçlünün düzenli tüketiminin modern çağın en büyük sağlık tehditlerine karşı doğal bir kalkan oluşturduğunu vurguladı.

BROKOLİ: KANSERLE SAVAŞIN YEŞİL KAHRAMANI

Brokoli, içerdiği sülforafan maddesiyle kanserle mücadelede adeta bir süper kahraman.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden onkolog Prof. Dr. Elizabeth Jaffee, “Sülforafan, kanser hücrelerinin büyümesini baskılıyor ve vücudun detoks sistemini harekete geçiriyor” dedi.

100 gram brokoli, günlük C vitamini ihtiyacının neredeyse tamamını (89 mg) karşılıyor ve güçlü antioksidanlarla hücreleri korudu.

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Cancer Prevention Research dergisinde yayımlanan bir çalışma, haftada üç kez brokoli tüketenlerde kolon kanseri riskinin %40 azaldığını ortaya koydu.

Brokolinin hafif buharda pişirilmesi, besin değerlerini korurken etkisini maksimuma çıkardı.

YABAN MERSİNİ: KALBİN VE ŞEKERİN DOSTU

Yaban mersini, antosiyanin adlı bileşiklerle dolu bir antioksidan bombası. İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden kardiyolog Prof. Dr. Rory Collins, “Yaban mersini, damar sertliğini önlüyor, kötü kolesterolü düşürüyor ve kan şekeri dalgalanmalarını dengeliyor” açıklamasında bulundu.

Bir avuç yaban mersini (50 gram), yaklaşık 36 mg antosiyanin içeriyor ve düşük glisemik indeksiyle diyabet hastaları için ideal bir seçenek olduğunun altı çizildi.

American Journal of Clinical Nutrition’da yer alan bir araştırma, düzenli yaban mersini tüketiminin kalp krizi riskini %15 azalttığını ve kan şekeri kontrolünü iyileştirdiğini kanıtladı.

Uzmanlar, bu minik meyvenin çiğ ya da smoothie’lerde tüketildiğinde en yüksek faydayı sağladığını belirtti.

SOMON: OMEGA-3 İLE SAĞLIĞIN ZİRVESİ

Somon, omega-3 yağ asitlerinin zenginliğiyle hem kalp hem de kanserle mücadelede güçlü bir müttefik.

Harvard Tıp Fakültesi’nden beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, “Omega-3, iltihabı azaltarak kanser hücrelerinin yayılmasını yavaşlatıyor ve kalp damar sağlığını destekliyor” dedi.

Haftada iki kez ızgara ya da buğulama somon tüketimi, The Lancet’te yayımlanan bir çalışmaya göre kalp hastalığı riskini %30 düşürüyor. Ayrıca somon, kan şekeri regülasyonuna yardımcı olan yüksek kaliteli proteinleriyle diyabet yönetiminde de etkili.

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Uzmanlar, somonun fazla pişirilmeden, doğal yağlarının korunarak tüketilmesini önerdi.

UZMANLARDAN ÇAĞRI: SOFRANIZA YER AÇIN

Avustralyalı beslenme uzmanı Dr. Joanna McMillan, bu üç besinin gücünü şöyle özetledi:

“Brokoli, yaban mersini ve somon, kanser, kalp hastalıkları ve diyabet gibi çağımızın en büyük tehditlerine karşı doğal bir savunma hattı oluşturuyor. Bunları düzenli tüketmek, ilaçlara bağımlılığı azaltabilir.”

Uzmanlar, bu besinlerin çiğ ya da hafif pişmiş halleriyle maksimum fayda sağladığını vurguladı.

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BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

Journal of the National Cancer Institute: Brokolideki glukosinolatlar, meme ve prostat kanseri riskini azaltıyor.

European Heart Journal: Yaban mersini, kan basıncını düşürerek kalp sağlığını iyileştiriyor.

Diabetes Care: Somonun omega-3 içeriği, insülin duyarlılığını artırarak diyabet kontrolüne destek oluyor.

SAĞLIĞINIZ İÇİN İLK ADIMI ATIN

Brokoli, yaban mersini ve somon, hem lezzetli hem de erişilebilir olmalarıyla dikkat çekti.

Prof. Dr. Jaffee, “Kimyasal ilaçlara gerek kalmadan, bu besinlerle vücudunuzu koruyabilirsiniz” diyerek haftalık diyete bu üçlüyü ekleme çağrısı yaptı.

Bilim dünyasının onayladığı bu besinler, kanser riskini azaltmak, kalbi güçlendirmek ve şeker seviyelerini dengelemek isteyenler için sofralarda başköşeyi hak etti.