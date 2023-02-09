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İtalyan kayakçı Fanchini kanserden hayatını kaybetti

İtalyan kayakçı Elena Fanchini, kanser nedeniyle 37 yaşında vefat etti.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 14:59
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Kansere yakalanan İtalyan kayakçı Fanchini hayatını kaybetti

İtalyan kayakçı Fanchini kanserden hayatını kaybetti
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İtalya Kış Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ciddi bir hastalığın ardından Elena Fanchini, Solato'daki evinde hayata veda etti." denildi.

2006, 2010 ve 2014 Kış Olimpiyatlarında yarışan Fanchini, kanser teşhisi konması sonrasında Pyeongchang 2018'den çekilmişti.

Fanchini, "downhill" kategorisinde 2005 ve 2015 yıllarında Dünya Kupası'nda altın, 2005 Dünya Şampiyonası'nda ise gümüş madalya kazanmıştı.

Olimpiyat altın madalyalı ABD'li sporcu Mikaela Shiffrin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tutku ve nezaketiyle sporumuz üzerinde böylesine güçlü bir etkiye sahip tüm Fanchini ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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