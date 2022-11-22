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  • Ebru Gündeş'ten Armağan Çağlayan'a duygulandıran mesaj. Kansere yakalandığını duyurmuştu

Ebru Gündeş'ten Armağan Çağlayan'a duygulandıran mesaj. Kansere yakalandığını duyurmuştu

Armağan Çağlayan, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kansere yakalandığını duyurdu. Çağlayan’a ilk destek mesajı Ebru Gündeş’ten geldi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 12:42
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Kansere yakalandığını duyurmuştu! Ebru Gündeş'ten Armağan Çağlayan’a destek

Ebru Gündeş'ten Armağan Çağlayan'a duygulandıran mesaj. Kansere yakalandığını duyurmuştu
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YouTube'da yaptığı programlarla adından söz ettiren Armağan Çağlayan, dün hayranlarını üzen bir paylaşım yaptı.

Başarılı yapımcı, sağlık kontrolleri sırasında akciğerinde bir kitle tespit edildiğini belirterek, kansere yakalandığını ve bir süre çalışmalarına ara vereceğini açıkladı. 

Çağlayan'ın bu paylaşımından sonra çok sayıda kişi destek mesajları gönderdi.

Yıllar sonra Popstar'da birlikte jüri koltuğunda oturduğu ünlü şarkıcı Ebru Gündeş de Instagram'dan paylaştığı mesajla Armağan Çağlayan'a destek verdi.

1999 yılında "Dön Ne Olur" albümünün tanıtımı sırasında kameraların karşısında beyin kanaması geçiren ve ölümden dönen Ebru Gündeş, Armağan Çağlayan'la olan bir fotoğrafını paylaştı.

"Canım Armağan'ım, güzel yürekli arkadaşım... Senin üstesinden gelemeyeceğin hiçbir şey olduğuna inanmıyorum...Yıllardır beyninde 3 tane klipsle, 2. hayatını yaşayan benden çok daha güçlü ve inatçı olduğunu da biliyorum... Dolayısıyla bu sürecin sonunda kazananın sen olacağından en ufak bir şüphem yok. Her zaman yanındayım. Dualarım seninle."
 

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