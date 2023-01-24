Nagihan Karadere hastalığı hakkında konuştu. Kansere yakalandığını açıklamıştı

Survivor 2022 All Star'da yarışan ve yarışmayı altıncı olarak tamamlayan Nagihan Karadere, geçtiğimiz hafta kanser olduğunu açıklamıştı. Karadere ilk kez hastalığı hakkında konuştu.

"GENÇLİĞİMİN BAHARINDAYIM VE ÇOCUĞUM VAR"

Geçtiğimiz haftalarda kanser olduğunu öğrenen Karadere süreç hakkında, "İlk duyduğumda dünyam başıma yıkıldı. Gençliğimin baharındayım ve çocuğum var. Ölümden korkmuyorum açıkçası ama planlı olan bir şey insanı gerçekten ürkütüyor. Ağladığım zamanlar çok oldu. Ama güçlü olmak zorundayım. Yalnızım sanıyordum ama çok sevenim varmış. Tedavimi üstlenmek isteyenler bile oldu" dedi.

"İLAÇLARA BAŞLADIM"

Karadere, sürecin devamında neler olacağı hakkında ise, "Rahim ve göğüs kanseri aslında. İlaçlara başlanıldı. İkisi aynı anda olduğu için biraz zor oluyor ama halledicem inşallah. Doktorum bana korkma dedi. En kötüsü rahmi alırız dedi. Göğüs olayı daha fazla soru işareti bırakan bir durum ama" diye konuştu.



